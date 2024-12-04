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Общество

Будни пригорода Бишкека. Есть два водопровода, но ни один не работает

Фото 24.kg. Село Комсомольское

Недалеко от Бишкека, в селе Комсомольском прошло собрание около 40 местных жителей. На встрече обсуждали новый водопровод, который построили, но не запустили в работу. На мероприятие пригласили корреспондента 24.kg и местные власти, вторые на встречу не пришли.

По словам жителей, старый водопровод сильно изношен и часто ломается. Из-за неисправности без предупреждения отключают воду, и люди остаются без нее по два-три дня, иногда и по пять дней. Новый водопровод начали строить два года назад. Сельчане рассказали, что летом 2024-го новую систему построили.

«Два года назад АРИС выиграл тендер на прокладку нового водопровода. За год они проложили водопровод, но не довели дело до конца и передали его айыл окмоту. По словам инженера АРИС, новый водопровод полностью готов к обслуживанию населения, но айыл окмоту не собирается подключать нас к нему», — сказал один из жителей.

Он отметил, что до сих пор используют старый, который регулярно прорывает.

«Старую систему не ремонтируют, и жители вынуждены сидеть в лужах. По словам представителей ЖКХ, они еще не успели принять всю документацию и активировать новый водопровод. При этом система полностью готова к эксплуатации: после прочистки ее можно запустить в любой момент», — добавил сельчанин.

«Нас кормят завтраками начиная с октября», — заявил один из жителей.

Жители подписали петицию, в которой попросили включить новую систему водоснабжения, прекратить отключать воду без предупреждения, завершить установку водомеров и установить разумные тарифы на воду.

Что рассказали коммунальщики?

Директор муниципального предприятия «Таза айыл учун» Жолдас Сатеков сообщил, что айыл окмоту должен передать имущество в оперативное управление возглавляемому им предприятию.

По его словам, вода в новый водопровод пока не поступает, поскольку при проектировании допущены ошибки.

«АРИС перед началом строительства провел съемку поселка, но в проект не вошли две улицы. Сейчас мы устраняем эти недочеты. Одну улицу полностью раскопали — осталось проложить трубу и подключить жителей. Счетчики будем устанавливать в аварийных колодцах. Работы на второй улице уже начинаем», — рассказал глава МП.

Ситуацию осложняет нехватка кадров и техники.

«На предприятии всего два слесаря и несколько водителей, которые помогают, а сел восемь. Мы просто физически ничего не успеваем сделать», — подчеркнул Жолдас Сатеков.

Он рассказал, что жители села Комсомольского осведомлены о проблемах с водоснабжением.

«Они видят, что мы постоянно занимаемся устранением утечек. Хотелось бы запустить новый водопровод, но жители требуют сначала заглушить старый. Утечки нас буквально топят, и из-за этого мы просто ничего не успеваем сделать. Это одна из главных проблем», — добавил директор муниципального предприятия.

Отвечая на вопросы о сроках запуска нового водопровода он отметил, что не хочет давать ложных обещаний.

«До меня кто-то сказал, что вода пойдет с 1 декабря. Я не знаю, откуда берутся такие данные. Если я сейчас назову дату, например, 10 декабря, а вдруг мы не успеем? Но я думаю, что в ближайшее время мы все же запустим новый водопровод. Для нас это тоже важно, ведь сил на устранение утечек в старой системе уже не осталось», — сказал Жолдас Сатеков.

«Планирую, что до конца этого года мы справимся, если позволит погода», — заверил он.

По словам руководителя предприятия, не все жители подключаются к новому водопроводу, хотя возможности для этого есть.

«Я подхожу к людям и спрашиваю: «Почему не проводите воду?» Ответ один: «Нет денег» или «Некому сделать». Я объясняю: «Если завтра мы дадим воду в новый водопровод, а у вас ее не будет. Что тогда?» «Будем жаловаться». И опять виноватым окажусь я», — сказал он.

Несмотря на сложности, работы продолжаются. Жолдас Сатеков выразил надежду на понимание со стороны жителей и подчеркнул, что запуск нового водопровода остается приоритетной задачей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313047/
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