В Жогорку Кенеше предлагают запретить вырубать деревья в лесах Арстанбапа

Вице-спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Азыгалиев предлагает установить особое правовое положение лесам Арстанбапа и Сары-Челека и запретить в них вырубку деревьев.

Депутат разработал законопроект «Об охране и сохранении орехоплодовых лесов Дашманского массива и Сары-Челек». Он направлен на сохранения единственных в мире реликтовых орехоплодовых лесов Арстанбап и Сары-Челек, а также для развития туризма и продвижения имиджа «Кыргызстан — страна зеленой экономики».

Нурланбек Азыгалиев отмечает, что Арстанбап — это естественный лес, возникший в далекой древности, его возраст может превышать 50 миллионов лет. Площадь леса составляет 700 тысяч гектаров, и на этой огромной территории растут многочисленные деревья грецкого ореха, фисташки, миндаля, алычи, груши и многие другие.

Общее число наименований произрастающих здесь растений превышает 130. Но так или иначе самой заметной частью леса являются именно деревья грецкого ореха. Возраст отдельных деревьев превышает 1 тысячу лет, а каждое их них приносит от 150 до 400 килограммов орехов каждый год.

В соответствии с частью 5 статьи 12 Конституции КР земля, ее недра, воздушное пространство, воды, леса, растительный и животный мир, другие природные ресурсы являются исключительной собственностью Кыргызской Республики, используются в целях сохранения единой экологической системы как основы жизни и деятельности народа Кыргызстана и находятся под особой охраной государства.

В этой связи законопроектом предлагается установить особое правовое положение лесам Арстанбапа и Сары-Челека, которые будут находиться исключительно в собственности государства и под ее охраной.

Депутат напомнил, что продвижение имиджа «Кыргызстан — страна зеленой экономики» отражено в постановлении Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 1 февраля 2018 года № 2232.

Наряду с Законом КР «О запрещении рубки, транспортировки, приобретения и сбыта, заготовки и использования, экспорта особо ценных (ореховых и арчовых) древесных пород в Кыргызской Республике», также законопроектом предлагается установить на территории лесов Арстанбапа запрет на рубку, повреждение до степени прекращения роста, особо ценных (ореховых и арчовых) древесных пород.

Напомним, вице-спикер Нурланбек Азыгалиев также предлагает запретить строить объекты в лесах Арстанбапа и Сары-Челека.