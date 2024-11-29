Хотел стать пограничником. Маленький Манап нуждается в дорогостоящей операции

У восьмилетнего Манапа Нурбекова обнаружили злокачественную опухоль — рабдомиосаркому. Он нуждается в дорогостоящей операции за рубежом. Об этом 24.kg сообщил брат мальчика Айдар Жапаров.

Сейчас ребенок с матерью находится в Индии и получает лечение. Индийские врачи готовы провести операцию для спасения Манапа Нурбекова. Ее стоимость — $35 тысяч. Собрать такую сумму самостоятельно семья не в состоянии.

«Мы обращаемся к вам с большой надеждой и верой в силу добрых сердец. Наш сын Манап, мечтающий стать пограничником, как его отец, сейчас борется с тяжелым заболеванием — рабдомиосаркомой. Мы просим каждого, кто может помочь нам в этом нелегком испытании. Любая ваша помощь — это шаг к выздоровлению нашего маленького героя», — отметила мать Гулнара Рысбекова.

«Оптима Банк»: 4169585356353721 (Гулнара, мама);

«О!Деньги»: 0708004490 (Гулнара, мама);

MBank: 0708004490 (Гулнара, мама).

Реквизиты для помощи:

Рабдомиосаркома (РМС) — одна из злокачественных опухолей, характерных в основном для детского возраста. Понятие «саркома» означает, что речь о злокачественной опухоли соединительной ткани, а приставка «рабдомио» означает, что опухоль возникает из клеток-предшественников поперечно-полосатых, то есть скелетных, мышц («рабдо» — палочкообразный, «мио» — мышечный).