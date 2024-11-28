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Общество

Какие клиники проводят трансплантацию органов — ответ Минздрава депутату

Министерство здравоохранения прокомментировало заявление депутата Улугбека Ормонова о том, что ведомство не дает разрешения проводить трансплантацию печени на базе Ошского государственного университета (ОшГУ).

По данным пресс-центра, в ведении Минздрава находится три государственные больницы. В частности, в Больнице кыргызско-турецкой дружбы трансплантация уже проводится.

В Национальном хирургическом центре ведутся активные подготовительные работы. На ремонт выделено 33 миллиона сомов, на закупку необходимого оборудования — 170 миллионов, сейчас ожидается поставка.

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На базе Ошской городской клинической больницы организован Центр трансплантации органов, где полностью подготовлены отделение, операционные и реанимация. Специалисты прошли обучение в клиниках Турции и России. В настоящее время идут работы по поставке необходимого оборудования.

Клиника ОшГУ также готова проводить трансплантацию органов, но находится в ведении Министерства образования и науки.

«С 2021 года эта организация вела медицинскую деятельность как частная клиника ОФ «Медцентр при ОшГУ». По Закону «Об охране здоровья граждан» трансплантация осуществляется государственной организацией здравоохранения. Частным клиникам запрещено изъятие органов. В этой связи с 1 октября 2024-го ОшГУ своим решением преобразовал свою клинику в учреждение «Медцентр ОшГУ» с государственной формой собственности. По действующему законодательству государственная и муниципальная организация здравоохранения должна пройти обязательную аккредитацию», — пояснили в Минздраве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312531/
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