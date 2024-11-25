Фильм из Кыргызстана участвует в международном кинофестивале «Евразия» в Алматы

В Алматы начал работу международный кинофестиваль «Евразия». Об этом сообщается на его сайте.
Кыргызстан на кинофоруме представляет лента «Сделка на границе» («Качкын») режиссера Дастана Жапара.
Фильм из КР покажут 27 ноября.
Всего на фестивале представят работы кинодеятели 15 государств.
XVII международный кинофестиваль «Евразия» — самый крупный кинофорум страны и единственный в Центральной Азии кинофестиваль, аккредитованный Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF).
На «Евразии» пройдут международный конкурс, в рамках которого будут состязаться полнометражные игровые киноленты из государств Европы и Азии, а также конкурс стран Центральной Азии и тюркского мира.
Закрытие и объявление лауреатов состоятся 30 ноября.