Фильм из Кыргызстана участвует в международном кинофестивале «Евразия» в Алматы

В Алматы начал работу международный кинофестиваль «Евразия». Об этом сообщается на его сайте.

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Кыргызстан на кинофоруме представляет лента «Сделка на границе» («Качкын») режиссера Дастана Жапара.

Фильм из КР покажут 27 ноября.

Всего на фестивале представят работы кинодеятели 15 государств.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @eurasiaiff

XVII международный кинофестиваль «Евразия» — самый крупный кинофорум страны и единственный в Центральной Азии кинофестиваль, аккредитованный Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF).

На «Евразии» пройдут международный конкурс, в рамках которого будут состязаться полнометражные игровые киноленты из государств Европы и Азии, а также конкурс стран Центральной Азии и тюркского мира.

Закрытие и объявление лауреатов состоятся 30 ноября.