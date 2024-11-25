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Общество

В Бишкеке вместо троллейбусных маршрутов № 14 и 17 запустят автобусы

В Бишкеке вместо троллейбусных маршрутов № 14 и 17 запустят автобусы. Об этом сообщили в мэрии города.

Уточняется, что это будет сделано, как только в столицу прибудет новый общественный транспорт. Новые автобусы ожидают в течение ближайшего месяца. В муниципалитете напомнили, что четыре троллейбусные линии уже заменили автобусными.

Автобусы № 4, 5, 8 и 10 теперь курсируют по троллейбусным маршрутам.

Ранее сообщалось, что за счет средств Азиатского банка развития в двух троллейбусных депо проводится капитальный ремонт с установкой электрозарядных устройств. Троллейбусы препятствуют проведению работ, поэтому их временно перевозят на территорию государственного предприятия «Аскер курулуш» при Министерстве обороны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312106/
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