Израиль согласился на прекращение огня с ливанским движением «Хезболла»

Израиль подписал соглашение о прекращении огня с ливанским движением «Хезболла», и теперь премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху работает над тем, как представить его общественности. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на телеканал Kan.

По его данным, цель в том, чтобы представить перемирие не как «компромисс», а как выгодное для Израиля.

Как отметил телеканал, данный вопрос обсуждался Биньямином Нетаньяху на встрече с несколькими высокопоставленными министрами и сотрудниками службы безопасности.

Согласно соглашению, Израиль сохранит за собой право проводить военные операции на ливано-сирийской границе.

Кроме того, Вашингтон дал Израилю гарантии того, что он сможет действовать, если «Хезболла» нарушит соглашение.

Лидер «Хезболлы» Наим Касем заявил на прошлой неделе, что движение рассмотрело предложение о перемирии и представило ответ. Теперь решение за Израилем.

Ранее советник президента США Амос Хохштейн заявил израильским официальным лицам, что это их последний шанс продвинуться в реализации сделки и что, если они ее не примут, он откажется от своих усилий. В таком случае Израилю и «Хезболле» придется ждать вступления в должность избранного президента Дональда Трампа в январе.

24 сентября 2024 года Израиль начал операцию «Стрелы севера» против шиитской военизированной группировки «Хезболла», базирующейся в Ливане, с нанесения массированных авиаударов.

28 сентября официально объявили о гибели лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Его убили израильским авиаударом по подземному штабу группировки.

1 октября ЦАХАЛ начала ограниченные наземные рейды против «Хезболлы» в приграничном районе на юге Ливана.

1 октября Иран нанес ракетный удар по Израилю. Тель-Авив обещал ответить, но пока этого не сделал.