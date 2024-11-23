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Общество

Довести климатическое финансирование до $250 миллиардов предложили на COP29

Председательство Азербайджана на COP29 распространило 22 ноября заявление по итогам 29-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Баку.

В нем речь о последней версии предлагаемого документа по финансированию борьбы с изменением климата.

В частности, проект документа включает решение нацелиться на совместную мобилизацию до $250 миллиардов к 2035 году для климатических действий в развивающихся странах при ведущей роли развитых государств.

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Решение о новой коллективной количественной цели содержит также призыв ко всем сторонам конвенции работать вместе над увеличением финансирования развивающимся странам для борьбы с изменением климата из всех государственных и частных источников до уровня не менее $1,3 триллиона в год к 2035-му.

Ряд участников COP29, в том числе экоактивисты, неправительственные организации и малые островные развивающиеся государства, посчитали сумму в $250 миллиардов недостаточной, не амбициозной и несправедливой.

Этот предел, по их мнению, серьезно затормозит усилия по борьбе с изменением климата и не будет достаточным для полной реализации Парижского соглашения, в том числе достижения цели по ограничению глобального потепления до 1,5 градуса. Они продолжают настаивать на выделении не менее $1 триллиона в виде грантов.

Сегодня конференция, которая должна была завершиться 22 ноября, продолжится.

Напомним, в 2009-м в Париже развитые страны обещали довести климатическое финансирование до $100 миллиардов в год к 2020-му. Обещание выполнили с опозданием в два года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312047/
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