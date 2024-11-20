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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха. В Бишкеке проверяют транспорт на соблюдение норм экологии

В Бишкеке проверяют транспорт на соблюдение норм экологии. Об этом сообщили в Минприроды.

По данным ведомства, инспекторами службы экологического и технического надзора проведены рейды совместно с управлением по обеспечению безопасности дорожного движения на предмет соответствия автотранспортом норм экологического состояния.

Акция направлена на улучшение экологического состояния воздуха и борьбы со смогом.

С помощью специальных средств, предназначенных для измерения плотности дыма, проверены 12 грузовых автомобилей, выявлено два нарушения. Составлены протоколы с наложением штрафных санкций.

С водителями проведены разъяснительные работы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311694/
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