Загрязнение воздуха. В Бишкеке проверяют транспорт на соблюдение норм экологии

В Бишкеке проверяют транспорт на соблюдение норм экологии. Об этом сообщили в Минприроды.

По данным ведомства, инспекторами службы экологического и технического надзора проведены рейды совместно с управлением по обеспечению безопасности дорожного движения на предмет соответствия автотранспортом норм экологического состояния.

Акция направлена на улучшение экологического состояния воздуха и борьбы со смогом.

С помощью специальных средств, предназначенных для измерения плотности дыма, проверены 12 грузовых автомобилей, выявлено два нарушения. Составлены протоколы с наложением штрафных санкций.

С водителями проведены разъяснительные работы.