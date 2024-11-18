11:06
USD 86.20
EUR 91.64
RUB 0.89
Общество

Скончался кыргызстанский художник Абдырай Осмонов

Скончался народный художник Кыргызстана Абдырай Осмонов.

Абдырай Осмонов родился в 1939 году в селе Шалба Джети-Огузского района Иссык-Кульской области.

Он начал свой путь художника как самоучка, затем благодаря поддержке старшего брата поступил во Фрунзенское художественное училище. В студенческие годы его окружали такие будущие звезды кыргызского искусства, как Суйменкул Чокморов, с которым его связывала крепкая дружба.

Позже Абдырай Осмонов поступил в Ленинградский художественный институт имени И.Е. Репина. Учеба в одном из самых престижных художественных институтов страны под руководством таких мастеров, как Борис Иогансон, оказала огромное влияние на формирование его как художника. Его дипломная работа «Мелодия» стала отражением его глубокого уважения к родной культуре и любви к искусству.

После возвращения на родину Абдырай Осмонов посвятил себя преподаванию во Фрунзенском художественном училище, став наставником для многих поколений художников.

В Минкультуры отмечают, что его труд и талант способствовали развитию кыргызского искусства, укреплению его традиций и созданию уникальной художественной школы.

Прощание с Абдыраем Осмоновым состоится 19 ноября в 11.00 в селе Кок-Жар, Айкөл городок, улица Чатыр-Көл, 37.

Редакция 24.kg выражает соболезнования семье и близким Абдырая Осмонова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311432/
просмотров: 271
Версия для печати
Материалы по теме
Скончался главный редактор газеты «Кыргыз тили» Дуйшенбек Керимов
Скончался бывший посол Кыргызстана в Туркменистане Зарылбек Акматбеков
Скончалась мама экс-главы ГКНБ Калыка Иманкулова Дильдекан Исмаилова
Скончался первый председатель Совета по делам религий Ормонбек Алапаев
Скончался Вячеслав Добрынин — легендарный композитор и народный артист
Скончался представитель МВД Кыргызстана в России Исмайил Сагыналиев
Скончался известный российский журналист Николай Сванидзе
Скончался один из авторов государственного флага Кыргызстана Бекбосун Жайчыбеков
Көрүнүктүү окумуштуу, академик Ильгиз Айтматов дүйнөдөн кайтты — некролог
Ильгиз Айтматов, выдающийся ученый и академик, ушел из жизни — некролог
Популярные новости
Аренда автомобилей в&nbsp;Бишкеке. Компании, стоимость и&nbsp;условия Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
Новые миграционные правила в&nbsp;России: что ждет граждан Кыргызстана в&nbsp;2025 году Новые миграционные правила в России: что ждет граждан Кыргызстана в 2025 году
Что построят на&nbsp;месте старого Западного автовокзала? Ответ мэра Бишкека Что построят на месте старого Западного автовокзала? Ответ мэра Бишкека
Как сохранить зрение на&nbsp;долгие годы. Советы врачей Как сохранить зрение на долгие годы. Советы врачей
Бизнес
&laquo;Покупай и&nbsp;призы забирай!&raquo;: подарки от&nbsp;сетей Globus, SPAR, &laquo;Достор&raquo; и&nbsp;&laquo;Народный&raquo; «Покупай и призы забирай!»: подарки от сетей Globus, SPAR, «Достор» и «Народный»
O!Bank&nbsp;&mdash; время пришло! O!Bank — время пришло!
MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и&nbsp;новые идеи для Кыргызстана MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и новые идеи для Кыргызстана
Госбанк развития&nbsp;КР поддерживает отечественное производство Госбанк развития КР поддерживает отечественное производство
18 ноября, понедельник
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 18 ноября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 18 но...
10:52
Продавал мефедрон по всему Кыргызстану. СБНОН задержала наркоторговца
10:50
Скончался кыргызстанский художник Абдырай Осмонов
10:46
Столичные троллейбусы временно разместили на территории ГП «Аскер курулуш»
10:45
Студенты стран Центральной Азии выбирают вуз РФ из-за успешного трудоустройства