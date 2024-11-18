Скончался кыргызстанский художник Абдырай Осмонов

Скончался народный художник Кыргызстана Абдырай Осмонов.

Абдырай Осмонов родился в 1939 году в селе Шалба Джети-Огузского района Иссык-Кульской области.

Он начал свой путь художника как самоучка, затем благодаря поддержке старшего брата поступил во Фрунзенское художественное училище. В студенческие годы его окружали такие будущие звезды кыргызского искусства, как Суйменкул Чокморов, с которым его связывала крепкая дружба.

Позже Абдырай Осмонов поступил в Ленинградский художественный институт имени И.Е. Репина. Учеба в одном из самых престижных художественных институтов страны под руководством таких мастеров, как Борис Иогансон, оказала огромное влияние на формирование его как художника. Его дипломная работа «Мелодия» стала отражением его глубокого уважения к родной культуре и любви к искусству.

После возвращения на родину Абдырай Осмонов посвятил себя преподаванию во Фрунзенском художественном училище, став наставником для многих поколений художников.

В Минкультуры отмечают, что его труд и талант способствовали развитию кыргызского искусства, укреплению его традиций и созданию уникальной художественной школы.

Прощание с Абдыраем Осмоновым состоится 19 ноября в 11.00 в селе Кок-Жар, Айкөл городок, улица Чатыр-Көл, 37.

Редакция 24.kg выражает соболезнования семье и близким Абдырая Осмонова.