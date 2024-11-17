Памяти Каармана Ашимова. В Бишкеке отметили День кыргызского кино

В Бишкеке отметили День кыргызского кино. Вечер был посвящен кинодеятелю Каарману Ашимову.

В холле гостей ждала выставка «Каарман Ашимов — первый кыргызский киновед». На ней были представлены фотографии и документальные материалы, связанные с его жизнью и деятельностью.

После официальной части зрители посмотрели документальный фильм об этом выдающемся человеке. Затем состоялось награждение лауреатов первой премии имени Каармана Ашимова для молодых киноведов и критиков.

«Наша семья благодарна всему кинообществу за то, что они инициировали, помогали провести это мероприятие. Мы решили учредить премию имени отца для поддержки молодого поколения критиков», — сказал сын Каармана Ашимова Тилек Ашимов.

Награду в знак признания выдающихся достижений в области киноведения и кинокритики получила Гульбара Толомушова. «Ее многолетняя работа, посвященная изучению и популяризации, внесла значительный вклад в развитие отечественного синематографа», — отметили организаторы.

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Гульбара Толомушова рассказала, как Каарман Ашимов в годы производственного кризиса в кинематографе страны буквально спас его. Он предложил снять малобюджетные фильмы, которое приносили бы деньги. Благодаря этим средствам досняты такие шедевры, как «Поклонись огню» и «Красные маки Иссык-Куля».

Каарман Ашимов одним из первых начал изучать кыргызское кино. Проработав десять лет директором «Кыргызфильма», как раз в годы зарождения «кыргызского чуда», ушел в Академию наук, где создал отдел искусствоведения. Будучи первым национальным киноведом, он внес неоценимый вклад в изучение и популяризацию этого искусства.