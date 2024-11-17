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Общество

Уральский федеральный университет будет готовить кадры для Кыргызстана

Посол РФ Сергей Вакунов встретился с ректором Уральского федерального университета Виктором Кокшаровым. Об этом сообщает российская дипломатическая миссия в Бишкеке.

посольства России в Кыргызстане
Фото посольства России в Кыргызстане

По ее данным, стороны рассмотрели вопросы подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики Кыргызстана, в том числе в области теплоэнергетики, металлургии, дорожной инфраструктуры, а также взаимодействия с выпускниками университета в республике.

Отдельно обсудили вопросы поддержки Кыргызско-Российского Славянского университета в части формирования стратегии развития вуза, совместной подготовки специалистов для крупных кыргызстанских предприятий и научного сотрудничества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311373/
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