Уральский федеральный университет будет готовить кадры для Кыргызстана

Посол РФ Сергей Вакунов встретился с ректором Уральского федерального университета Виктором Кокшаровым. Об этом сообщает российская дипломатическая миссия в Бишкеке.

Фото посольства России в Кыргызстане

По ее данным, стороны рассмотрели вопросы подготовки кадров для приоритетных отраслей экономики Кыргызстана, в том числе в области теплоэнергетики, металлургии, дорожной инфраструктуры, а также взаимодействия с выпускниками университета в республике.

Отдельно обсудили вопросы поддержки Кыргызско-Российского Славянского университета в части формирования стратегии развития вуза, совместной подготовки специалистов для крупных кыргызстанских предприятий и научного сотрудничества.