Сегодня в прокат выходит кыргызская криминальная драма «Акча» режиссера Гульнары Эшилиевой.

Тыныстан — молодой и талантливый художник, который стремится к совершенству в своем искусстве. Однако его жизнь резко меняется, когда он узнает, что его возлюбленная Медина страдает от неизлечимой болезни и нуждается в дорогостоящей операции. Без средств и возможности Тыныстан вступает в опасную игру, создавая фальшивые деньги с помощью своего друга Чынгыза.

Режиссер: Гульнара Эшилиева.

Жанр: криминальная драма, детектив.

Язык: кыргызский.