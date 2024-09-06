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Общество

Реконструкция Токтогульской ГЭС: Минэнерго отчиталось о промежуточных итогах

С начала реконструкции Токтогульской ГЭС прошло полгода. В Минэнерго решили озвучить промежуточные итоги работ.

По их данным, ОАО «Электрические станции» за это время выполнило более 80 процентов работ в рамках проекта модернизации.

Отмечается, что полностью завершен демонтаж основного и вспомогательного оборудования гидроагрегата № 1; статор генератора полностью собран и успешно прошел испытания; ротор гидроагрегата № 1 успешно собран и установлен; основные монтажные работы в турбинной части завершены.

Демонтаж гидроагрегата № 1 полностью завершен в мае 2024 года. Работы по монтажу гидроагрегата выполнены на 81 процент. Ведется установка основного и вспомогательного оборудования.

В ведомстве добавили, что после запуска гидроагрегата № 1 срок эксплуатации Токтогульской ГЭС увеличится на 25-30 лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/304218/
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