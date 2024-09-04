Дело 11 журналистов. Суд продлил арест в СИЗО четверым из них

Бишкекский городской суд продлил заключение под стражей в СИЗО Айке Бейшекеевой, Махабат Тажибек кызы, Актилеку Капарову и Азамату Ишенбекову.

Коллегия не удовлетворила апелляцию и оставила решение Ленинского райсуда без изменения. Четверо журналистов остаются под арестом в СИЗО-1 до 8 октября.

Напомним, 16 января сотрудники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших работников издания.

В МВД заявили, что по итогам «судебно-лингвистической экспертизы» контента на страницах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в социальных сетях 30 декабря 2023 года возбуждено уголовное дело по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.

Задержаны Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева и Акыл Орозбеков. Все они бывшие или действующие сотрудники Temirov Live. Им была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 13 марта. Позже большинство задержанных суд отпустил под домашний арест и подписку о невыезде.