Даже у разнорабочих больше. Завотделением детской онкологии рассказал о зарплате

«Детская онкология — детские зарплаты. Даже у разнорабочих она больше», — написал на своей странице в Facebook заведующий отделением детской онкологии и онкогематологии Национального центра охраны материнства и детства Султан Стамбеков.

По его словам, за три ночных дежурства надбавка составила всего 799 сомов. «Этого не хватит и на еду. Население думает, что всем врачам сделали зарплату 70 тысяч сомов, но это не так. Как прожить на 17 тысяч в месяц?» — задался Султан Стамбеков вопросом.

Всего за август ему начислили 22 тысячи 75 сомов, после удержания налогов к выплате осталось 17 тысяч 725 сомов.

Завотделением уточнил, что последнее повышение зарплаты не коснулось третичного уровня. «Увеличили зарплату работающим в регионах и в скорой помощи, а большинство врачей получают, как и прежде. Поскольку онкология узкая специальность, подработки в частных клиниках нет, ведем преподавательскую деятельность», — сказал Султан Стамбеков.

Ранее глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что в течение четырех лет у многих медицинских работников зарплаты выросли от 10 тысяч до 30 тысяч сомов. «У анестезиологов-реаниматологов, например, зарплата поднялась до 60-75 тысяч сомов», — сказал он.

С 1 июля 2024 года медикам установили компенсационные выплаты в размере 20 тысяч сомов. Но они предусмотрены только востребованным врачам — педиатрам, неонатологам, общим хирургам и анестезиологам-реаниматологам, направляемым на работу в отдаленные районы, малые города и сельскую местность. Городов Бишкек и Ош это не касается, поскольку они кадрами обеспечены.