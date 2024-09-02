На более чем 10 процентов увеличился объем страховых выплат в Кыргызстане за последние семь месяцев. Такие данные озвучены Национальным статистическим комитетом.

Уточняется, что за семь месяцев 2024 года объем страховых выплат в целом по республике составил 396,7 миллиона сомов. Это на 10,9 процента больше, чем за аналогичный период 2023-го.

Нацстатком информирует, что добровольное страхование из общего объема страховых выплат за указанный период составило 362,5 миллиона сомов, в том числе:

личное страхование — 70,4 миллиона;

имущественное страхование — 277,9 миллиона;

страхование ответственности — 14,2 миллиона сомов.

Отметим, что при этом нет ни одного факта страхования жизни.

Объем обязательного страхования за семь месяцев составил 34,2 миллиона сомов, в том числе страхование жилых помещений от пожара и стихийных бедствий — 13,2 миллиона.