Более 300 классов с кыргызским языком обучения откроют в школах с русским языком

В 2024/25 учебном году планируется открыть 307 классов с кыргызским языком обучения в школах с русским языком. Об этом сообщило Министерство образования и науки.

По его данным, в настоящее время обучение в школах КР ведется на пяти языках: кыргызском, русском, узбекском, английском и таджикском.

Обучение ведется на одном языке в 1 тысяче 668 школах, а именно:

на кыргызском — в 1 тысяче 368 школах (или 57,6 процента от общего количества),

на русском — 274,

на узбекском — 18,

на таджикском — 3,

на английском — 5.

Также действуют 709 школ с несколькими языками обучения, из них 548 школ — с кыргызским и русским.

В Бишкеке работает 121 школа, из них:

с кыргызским языком обучения — 16,

с русским — 20,

с несколькими языками — 85.

В Оше после административно-территориальной реформы работает 71 школа, из них:

с кыргызским языком обучения — 10,

русским — 1,

кыргызским и русским — 32,

кыргызским, русским и узбекским — 28.

Всего в настоящее время по республике насчитывается 2 тысячи 377 школ, из них 2 тысячи 173 — государственные и 204 — частные. Это на 27 школ больше, чем в прошлом году.

В них обучается 1 миллион 491 тысяча человек, что на 43 тысячи больше, чем в 2023 году.