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Общество

Более 300 классов с кыргызским языком обучения откроют в школах с русским языком

В 2024/25 учебном году планируется открыть 307 классов с кыргызским языком обучения в школах с русским языком. Об этом сообщило Министерство образования и науки.

По его данным, в настоящее время обучение в школах КР ведется на пяти языках: кыргызском, русском, узбекском, английском и таджикском.

Обучение ведется на одном языке в 1 тысяче 668 школах, а именно:

  • на кыргызском — в 1 тысяче 368 школах (или 57,6 процента от общего количества),
  • на русском — 274,
  • на узбекском — 18,
  • на таджикском — 3,
  • на английском — 5.

Также действуют 709 школ с несколькими языками обучения, из них 548 школ — с кыргызским и русским.

В Бишкеке работает 121 школа, из них:

  • с кыргызским языком обучения — 16,
  • с русским — 20,
  • с несколькими языками — 85.

В Оше после административно-территориальной реформы работает 71 школа, из них:

  • с кыргызским языком обучения — 10,
  • русским — 1,
  • кыргызским и русским — 32,
  • кыргызским, русским и узбекским — 28.

Всего в настоящее время по республике насчитывается 2 тысячи 377 школ, из них 2 тысячи 173 — государственные и 204 — частные. Это на 27 школ больше, чем в прошлом году.

В них обучается 1 миллион 491 тысяча человек, что на 43 тысячи больше, чем в 2023 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303723/
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