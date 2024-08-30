Патрульного наградили за спасение семьи во время селя и тушение горящего авто

Руководство УПСМ Бишкека наградило своего сотрудника старшину милиции Айбека Кенжекулова.

В пресс-службе ведомства отметили, что он награжден за ответственный подход к служебным обязанностям, большой вклад в борьбу с преступностью, обеспечение общественной безопасности и безопасности дорожного движения.

Речь идет о милиционере, который 12 августа в селе Темировка Иссык-Кульской области во время селя, рискуя жизнью, залез по колено в грязевой поток и помог выбраться из дома семье.

Кроме того, Айбек Кенжекулов с коллегами потушил горящую машину. Инцидент произошел 28 августа примерно в 15.40 по улице Байтика Баатыра, ниже пересечения с улицей Ахунбаева. Автомобиль Mercedes-Benz ехал в северном направлении, внезапно у него пошел дым из-под капота. Водитель остановился посреди дороги, очевидцы пытались помочь ему, но из-под капота полыхнуло.

Мимо проезжали работники УПСМ. С помощью огнетушителя из своего авто они попытались потушить пожар, но это не помогло. Тогда правоохранители остановили несколько автобусов, откуда взяли большие огнетушители. Огонь потушили до приезда противопожарной службы.

За смелость в чрезвычайных ситуациях старшина милиции Айбек Кенжекулов поощрен руководством деньгами, ценными вещами и обеспечен форменным обмундированием.