В 762 детских садах Кыргызстана нужны директора: объявлен конкурс

Министерство образования и науки объявляет конкурс на замещение вакантных должностей руководителей государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций.

По данным пресс-службы ведомства, 762 вакансии свободны.

Регистрация заявлений и документов кандидатов для участия в первом этапе конкурса начинается 29 августа в 9.00 и завершится 11 сентября в 18.00.

Заявки принимаются в электронном формате согласно территориальной принадлежности образовательной организации по следующим электронным адресам:

doo.talas@ncokoit.kg

doo.naryn@ncokoit.kg

doo.g.osh@ncokoit.kg

doo.chui@ncokoit.kg

doo.ja@ncokoit.kg

doo.batken@ncokoit.kg

doo.osh@ncokoit.kg

doo.ik@ncokoit.kg

doo.bishkek@ncokoit.kg

Экспертизу документов претендентов проведет Национальный центр оценки качества образования и информационных технологий.