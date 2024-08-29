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Общество

В 762 детских садах Кыргызстана нужны директора: объявлен конкурс

Министерство образования и науки объявляет конкурс на замещение вакантных должностей руководителей государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций.

По данным пресс-службы ведомства, 762 вакансии свободны.

Регистрация заявлений и документов кандидатов для участия в первом этапе конкурса начинается 29 августа в 9.00 и завершится 11 сентября в 18.00.

Заявки принимаются в электронном формате согласно территориальной принадлежности образовательной организации по следующим электронным адресам:

  • doo.talas@ncokoit.kg
  • doo.naryn@ncokoit.kg
  • doo.g.osh@ncokoit.kg
  • doo.chui@ncokoit.kg
  • doo.ja@ncokoit.kg
  • doo.batken@ncokoit.kg
  • doo.osh@ncokoit.kg
  • doo.ik@ncokoit.kg
  • doo.bishkek@ncokoit.kg

Экспертизу документов претендентов проведет Национальный центр оценки качества образования и информационных технологий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303402/
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