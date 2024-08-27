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Общество

Госфиннадзор Кыргызстана готовит штрафы за рекламу 1xbet

Госфиннадзор Кыргызстана сообщил о намерении наложить штрафы на юридические лица за рекламу букмекерской конторы 1xbet.

В пресс-службе ведомства отметили, что 1xbet.kg продолжает активно рекламироваться как субъект игорной деятельности (букмекер, онлайн-казино), несмотря на отзыв лицензии.

Отмечается, что ОсОО «Спортс Интертеймант» (1xbet) получило разрешение на деятельность букмекерской конторы 17 ноября 2022 года, однако 9 августа 2023-го лицензия отозвана приказом Финнадзора. В соответствии с Законом «Об игорной деятельности» граждане КР не могут быть клиентами игорных заведений.

За нарушение законодательства об игорной деятельности предусмотрены штрафы: 200 тысяч сомов — за нарушение требований закона и 45 тысяч — за нарушение правил рекламирования.

Госфиннадзор готовит обращения в государственные органы и призывает граждан соблюдать законодательство, избегая участия в азартных играх и сотрудничества с нелегальными субъектами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303158/
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