США не будут депортировать нелегалов, состоящих в браке с американцами

Президент США Джо Байден объявил об амнистии сотен тысяч людей, которые находятся в стране нелегально и формально подлежат депортации. Об этом сообщает русская служба BBC.

Новая программа будет распространяться на тех супругов граждан США, которые проживают в стране не менее 10 лет и находятся в браке по сей день.

Те, кто соответствует этим условиям, получат разрешение на работу на три года и смогут за это время подать заявление на получение постоянного места жительства.

По данным издания, новыми правилами смогут воспользоваться более 500 тысяч человек.

«Эта президентская инициатива станет самой значительной программой помощи нелегальным мигрантам, уже находящимся в стране, после политики, введенной Бараком Обамой об отсрочке депортации для прибывающих в страну детей (DACA)», — пишет издание.