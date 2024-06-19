Таалайбек Байгазиев о работе ТЭЦ, новых тарифах и планах по переходу на газ

В структуре мэрии Бишкека на днях произошли кадровые перестановки и структурные изменения. В столичном муниципалитете создали департамент топливно-энергетического комплекса. Кроме того, Бишкеку передали имущественные комплексы филиалов ОАО «Электрические станции» ТЭЦ Бишкека и «Бишкектеплосеть».

Руководить всем этим беспокойным хозяйством будет новый заместитель мэра столицы Таалайбек Байгазиев.

Это кадровое решение вполне логично. Таалайбек Байгазиев в бытность заместителя министра энергетики как раз курировал работу ТЭЦ. Кроме того, функции нового руководителя включают координацию деятельности местных органов власти в обеспечении надежности, устойчивости и безопасности функционирования объектов топливно-энергетического комплекса.

В интервью 24.kg Таалайбек Байгазиев рассказал об особенностях своей должности и чего ждать бишкекчанам в новом отопительном сезоне.

— Чем вы будете заниматься на новой должности? Кто будет контролировать работу ТЭЦ Бишкека?

- Я буду заниматься всем, что связано с теплоснабжением города. Курировать работу столичной ТЭЦ тоже буду сам. Можно сказать, что я теперь как министр энергетики города.

В первую очередь передо мной стоит задача по подготовке города к прохождению предстоящего отопительного сезона.

Тут много всего: заготовка топлива, подготовка оборудования и персонала. Нужно тщательно подготовиться к отопительному сезону и обеспечить готовность оборудования к нагрузкам в зимний период.

— ТЭЦ Бишкека — сложный объект, который требует больших вложений, как минимум на закупку угля. Хватит ли у города средств на это? Сможет ли Бишкек управлять такой махиной своими силами?

— Передача столичной теплоэлектроцентрали на баланс города не означает, что мы остались без субсидий. Пока они останутся. Но в ближайшие три года мы должны уйти от того, чтобы государство дотировало разницу между стоимостью выработку одной гигакалории и тарифом на нее.

— Получается, что пока субсидии останутся и перейдут в городской бюджет?

Да, от Минфина будем иметь подпитку, но мы же тарифную политику сдвинули наконец-то с места. Поэтому мы будем тарифами догонять и таким образом устранять дефицит денег. Но нам постепенно нужно выводить станции на уровень самоокупаемости.

— Городу будет принадлежать только одна ТЭЦ? А как же новые котельные, которые собираются строить в столице?

Кроме ТЭЦ Бишкека, у нас также будут новые станции ТЭЦ-2 и «Бишкексельмаш». Они тоже будут в собственности города. Сейчас по этим двум новым ТЭЦ мы выходим на подписание инвестиционного соглашения. Инвесторы уже есть. Часть запустится в 2025 году, а полностью заработают в 2027-м, когда газ подойдет уже в полном объеме.

— Кстати про газ. Были разговоры, что уже предстоящей зимой ТЭЦ Бишкека переведут на природный газ....

Нет, на газ мы ТЭЦ пока не переведем, потому что на сегодняшний день у нас поставки этого вида топлива ограничены. Мы могли бы работать на газе, но его пока не хватает. «Газпром» не может сейчас обеспечить поставки в необходимом объеме. Поэтому пока вопрос остается открытым.

Справка: При модернизации ТЭЦ Бишкека, новом строительстве на территории ТЭЦ-2 и «Бишкексельмаша» потребление газа в республике вырастет на 560 миллионов кубометров в год.

Все дома, которые сейчас строятся, они будут с газовым отоплением, то есть автономные. И, где возможно, будем подключать к тепловым сетям. Особенно с учетом того, что котельная «Бишкексельмаш» у нас должна заработать в феврале 2025 года. Всего по проекту будет дополнительно выработка в 72 гигакалории и 100 мегаватт тепловой мощности. Объем инвестиций предварительно где-то в районе $200 миллионов.

Но в любом случае мы будем уже сейчас переводить на газ котельные там, где это возможно. Таалайбек Байгазиев

На территории ТЭЦ-2, напомню, планируется построить новые мощности. Планируется, что они также будут работать на природном газе.

— Какой будет тарифная политика в Бишкеке?

— Пока она будет такой же, как и по всей стране. Но в будущем мы ее будем выделять. Город Бишкек будет идти отдельно. Сейчас тариф на тепло в Нарыне и в Бишкеке одинаковый, но условия-то разные. Регионы не должны субсидировать город.

В Бишкеке тариф будет выше. Кроме того, мы будем постепенно выравнивать тарифы на тепло и горячую воду для абонентов «Бишкектеплоэнерго» и «Бишкектеплосети». Мы сейчас консолидируем работу этих предприятий. Хотим объединить в одну компанию ТЭЦ Бишкека, «Бишкектеплосеть» и «Бишкектеплоэнерго». В итоге будет одна организация с единой политикой.

— А как будет идти работа по присоединенным территориям? Есть ли какие-то планы подключать их к центральному отоплению?

— Сейчас сложно сказать что-то конкретное по этому вопросу. Будем смотреть на вопрос в комплексе. Там, где есть многоэтажные дома, микрорайоны, будем стараться подключать.