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Общество

Благодаря пробации число заключенных в тюрьмах Кыргызстана сократилось вдвое

Количество отбывающих наказание в местах лишения свободы с 15 тысяч человек в 2019 году сократилось до 7 тысяч 728 осужденных в 2023-м. Об этом со ссылкой на министра юстиции Алмазбека Зарылбек уулу собщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

Накануне депутаты парламента ознакомились с деятельностью департамента пробации при Минюсте.

«Одним из важнейших достижений института пробации является сокращение количества заключенных в тюрьмах на 50 процентов, что способствует снижению влияния криминальной идеологии», — сказал Алмазбек Зарылбек уулу.

К 1 июня 2024 года общее количество клиентов департамента пробации составляет 11 тысяч 671 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296168/
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