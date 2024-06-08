Кыргызстан призвал «Газпромбанк» активизировать сотрудничество

Первый заместитель председателя кабинета министров Адылбек Касымалиев в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург встретился с заместителем председателя правления «Газпромбанка» Алексеем Матвеевым. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Стороны обсудили вопросы финансирования инфраструктурных проектов республики в сфере энергетики, государственных закупок, банковского сопровождения, лизинговых услуг и государственно-частного партнерства», — говорится в сообщении.

Добавим, Адылбек Касымалиев призвал к активизации сотрудничества между Кыргызстаном и «Газпромбанком» для реализации совместных проектов в различных направлениях.