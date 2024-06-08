17:25
USD 87.30
EUR 94.96
RUB 0.98
Общество

Кыргызстан призвал «Газпромбанк» активизировать сотрудничество

Первый заместитель председателя кабинета министров Адылбек Касымалиев в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург встретился с заместителем председателя правления «Газпромбанка» Алексеем Матвеевым. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Стороны обсудили вопросы финансирования инфраструктурных проектов республики в сфере энергетики, государственных закупок, банковского сопровождения, лизинговых услуг и государственно-частного партнерства», — говорится в сообщении.

Добавим, Адылбек Касымалиев призвал к активизации сотрудничества между Кыргызстаном и «Газпромбанком» для реализации совместных проектов в различных направлениях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296149/
просмотров: 277
Версия для печати
Материалы по теме
Зампред кабмина Адылбек Касымалиев встретился с губернатором Санкт-Петербурга
Делегация Кыргызстана посетила мемориал погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле»
Прошло заседание совета ЕЭК. Какие решения приняты
Адылбек Касымалиев заявил, что Кыргызстан не поддерживает антироссийские санкции
Адылбек Касымалиев встретился с молодежью стран ЕАЭС и СНГ. О чем говорили
Власти готовы рассмотреть вопрос упрощения системы электронных накладных
Налоговики сами будут открывать виртуальные склады на мини-рынках
После митингов. Условия уплаты налогов на мини-рынках упростят
Кыргызстан и Азиатский банк развития обсудили реализацию совместных проектов
Последствия кризиса. Поступления от ЕАЭС снизились на 5,4 миллиарда сомов
Популярные новости
Социальный контракт. Как получить от&nbsp;государства 100 тысяч сомов Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов
День русского языка. Насколько хорошо вы&nbsp;его знаете? Тест День русского языка. Насколько хорошо вы его знаете? Тест
Теперь официально. Муфтият Кыргызстана определил дату Курман айта Теперь официально. Муфтият Кыргызстана определил дату Курман айта
Пропали свет, газ, вода... Телефоны самых важных городских служб Пропали свет, газ, вода... Телефоны самых важных городских служб
Бизнес
Акция от&nbsp;MEGA: БЕСПЛАТНОЕ обслуживание ПККМ до&nbsp;31&nbsp;августа! Акция от MEGA: БЕСПЛАТНОЕ обслуживание ПККМ до 31 августа!
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;: Обновление процессинговой системы успешно завершено ЗАО «МПЦ»: Обновление процессинговой системы успешно завершено
Оплачивайте покупки по&nbsp;QR-кодам без комиссии вместе с&nbsp;BakAi Оплачивайте покупки по QR-кодам без комиссии вместе с BakAi
Более&nbsp;2,1 миллиарда сомов выплатила в&nbsp;бюджет группа компаний &laquo;Газпром&raquo; в&nbsp;КР Более 2,1 миллиарда сомов выплатила в бюджет группа компаний «Газпром» в КР
8 июня, суббота
17:02
ООН обновила данные по числу жертв в Украине ООН обновила данные по числу жертв в Украине
16:34
Зампред кабмина Адылбек Касымалиев встретился с губернатором Санкт-Петербурга
16:06
Кыргызстан призвал «Газпромбанк» активизировать сотрудничество
15:39
Мы построим на Иссык-Куле кыргызский Куршевель — замминистра экономики
15:08
В Бишкеке на ремонт закроют еще один перекресток