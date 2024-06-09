В Бишкеке 9 июня солнечно. Температура воздуха ожидается +33 градуса. День увеличился до 15 часов 16 минут.

Памятные даты

Учрежден Евразийский фонд стабилизации и развития

ЕФСР — региональный финансовый механизм объемом $8,513 миллиарда, который учрежден в 2009 году Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном.

Фонд создан в целях преодоления негативных кризисных последствий, обеспечения долгосрочной устойчивости и содействия интеграции экономик государств-участников. Евразийский банк развития как управляющий средствами фонда координирует свою деятельность с другими международными финансовыми институтами и участвует в работе донорских клубов.

Международный день друзей

Хотя история умалчивает, кем и когда этот неофициальный праздник учрежден, это не лишает его популярности. Возможно, этот праздник для кого-то станет отличным поводом к тому, чтобы вновь, спустя какое-то время, позвонить или написать старым добрым друзьям, а потом собраться шумной дружной компанией и поделиться хорошими новостями и приятными воспоминаниями.

Международный день архивов

Учрежден Международным советом архивов в ноябре 2007 года на Генеральной ассамблее в Квебеке (Канада).

Дата для праздника выбрана не случайно — именно в этот день в 1948-м решением ЮНЕСКО и под ее эгидой основан МСА.

Международный совет архивов — профессиональная организация мирового архивного сообщества, способствующая сохранению, развитию и использованию мирового архивного наследия. Является нейтральной неправительственной организацией, финансируемой его членами из многих архивов по всему миру.

На сегодня в МСА около 1,5 тысячи членов из более чем 190 стран.

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Советского Союза Василий Кайкин

В 1910 году в селе Тюп родился Герой Советского Союза. Старший сержант Рабоче-крестьянской Красной армии, участник Великой Отечественной войны.

Отличился во время форсирования Одера. 30 января 1945-го Василий Кайкин прикрывал отход своих товарищей в районе железнодорожной станции «Альткессель». Израсходовав боеприпасы, он подорвал себя и окруживших его немецких солдат гранатой. Похоронен в польском городе Жагани.

В честь героя установлен памятник и названы улица, школа, парк культуры и отдыха в селе Тюп.

Куда сходить

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