В 2024 году Кыргызстан ожидает прибытия более 10,5 миллиона туристов. Об этом 24.kg сообщил глава Фонда поддержки развития туризма Кудрет Тайчабаров.

По его словам, в 2023-м нашу республику посетили 8,5 миллиона туристов.

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Напомним, ранее в департаменте туризма сообщали, что в этом году рост туристического потока может быть на 10 процентов больше.

Наибольшее число туристов приезжают в Кыргызстан из Узбекистана, России и Казахстана. Не стоит забывать и о странах СНГ, Европы, Юго-Восточной Азии и арабских государствах.