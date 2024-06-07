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Общество

Плановые работы. В некоторых районах Бишкека несколько дней не будет газа

В связи с плановым ремонтом на газопроводах низкого и среднего давления будет временно приостановлена подача голубого топлива в некоторые районы столицы. Об этом сообщили в «Бишкекгазе».

Газа не будет в районах, ограниченных улицами:

  • 10-12 июня — Кольбаева, Калинина, Ауэзова, Токмакской и проспектом Победы;
  • 10-12 июня — Лермонтова, Кирова, Чапаева, проспектом Ленина;
  • 11-13 июня — Торекула Айтматова, 7 Апреля, Армейской, проспектом Чуй;
  • 12-14 июня — Ленина, Восточной, Сокулукской, Кирова, Лермонтова.

«Бишкекгаз» просит абонентов на период отключения перейти на альтернативные источники энергии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296061/
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