Плановые работы. В некоторых районах Бишкека несколько дней не будет газа

В связи с плановым ремонтом на газопроводах низкого и среднего давления будет временно приостановлена подача голубого топлива в некоторые районы столицы. Об этом сообщили в «Бишкекгазе».

Газа не будет в районах, ограниченных улицами:

10-12 июня — Кольбаева, Калинина, Ауэзова, Токмакской и проспектом Победы;

10-12 июня — Лермонтова, Кирова, Чапаева, проспектом Ленина;

11-13 июня — Торекула Айтматова, 7 Апреля, Армейской, проспектом Чуй;

12-14 июня — Ленина, Восточной, Сокулукской, Кирова, Лермонтова.

«Бишкекгаз» просит абонентов на период отключения перейти на альтернативные источники энергии.