В Бишкеке открыли для проезда отрезок улицы Жукеева-Пудовкина

ОАО «Бишкектеплосеть» завершило ремонтные работы на перекрестке улиц Жукеева-Пудовкина и Медерова. Об этом сообщили в компании.

Сегодня участок дороги будет открыт для движения.

Основная работа по реконструкции на участках между улицами Медерова и Кулатова продолжается. Ведутся строительно-монтажные работы согласно графику, без отставания.

Полное завершение всех работ планируется к концу августа.

Бишкектеплосеть просит горожан и гостей столицы заранее планировать маршрут движения и отнестись с пониманием за временно причиненные неудобства.

Напомним, в Бишкеке идет ремонт дорог. Полностью закрыт отрезок улицы Ахунбаева от улицы 7 Апреля до улицы Достоевского, а также от проспекта Чингиза Айтматова до улицы Малдыбаева.

Кроме того, закрыли на ремонт улицу Байтика Баатыра от Южной магистрали до улицы Медерова. А 10 июня то же самое произойдет с проспектом Чуй — от проспекта Манаса до улицы Панфилова. Закрыты в столице и другие улицы.

В 2024 году планируется реабилитация еще четырех главных улиц. Работы обещают начать в ближайшее время.