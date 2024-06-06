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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

В Бишкеке открыли для проезда отрезок улицы Жукеева-Пудовкина

ОАО «Бишкектеплосеть» завершило ремонтные работы на перекрестке улиц Жукеева-Пудовкина и Медерова. Об этом сообщили в компании.

Сегодня участок дороги будет открыт для движения.

Основная работа по реконструкции на участках между улицами Медерова и Кулатова продолжается. Ведутся строительно-монтажные работы согласно графику, без отставания.

Полное завершение всех работ планируется к концу августа.

Бишкектеплосеть просит горожан и гостей столицы заранее планировать маршрут движения и отнестись с пониманием за временно причиненные неудобства.

Напомним, в Бишкеке идет ремонт дорог. Полностью закрыт отрезок улицы Ахунбаева от улицы 7 Апреля до улицы Достоевского, а также от проспекта Чингиза Айтматова до улицы Малдыбаева.

Кроме того, закрыли на ремонт улицу Байтика Баатыра от Южной магистрали до улицы Медерова. А 10 июня то же самое произойдет с проспектом Чуй — от проспекта Манаса до улицы Панфилова. Закрыты в столице и другие улицы.

В 2024 году планируется реабилитация еще четырех главных улиц. Работы обещают начать в ближайшее время.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295923/
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