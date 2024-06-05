В Бишкеке пройдет саммит тюркоязычных стран по искусственному интеллекту

В Бишкеке с 9 по 10 июня пройдет саммит тюркоязычных стран по искусственному интеллекту. Об этом сообщает Министерство цифрового развития.

Мероприятие проводится в рамках реализации плана действий по итогам участия президента Садыра Жапарова в 10-м саммите глав государств Организации Тюркских государств в Астане.

Саммит будет включать в себя сочетание основных выступлений, дискуссионных групп и мотивационных переговоров, что позволит создать открытую площадку для обсуждения актуальных вопросов в области искусственного интеллекта, обмена передовым опытом и разработки стратегий сотрудничества среди участников, направленных на стимулирование инноваций и содействие прогрессу в этой области.

На выставке также будут продемонстрированы проекты партнеров и новейшие разработки цифровых компаний.

Саммит охватит спектр следующих вопросов: