В Бишкеке пройдет саммит тюркоязычных стран по искусственному интеллекту

В Бишкеке с 9 по 10 июня пройдет саммит тюркоязычных стран по искусственному интеллекту. Об этом сообщает Министерство цифрового развития.
Мероприятие проводится в рамках реализации плана действий по итогам участия президента Садыра Жапарова в 10-м саммите глав государств Организации Тюркских государств в Астане.
Саммит будет включать в себя сочетание основных выступлений, дискуссионных групп и мотивационных переговоров, что позволит создать открытую площадку для обсуждения актуальных вопросов в области искусственного интеллекта, обмена передовым опытом и разработки стратегий сотрудничества среди участников, направленных на стимулирование инноваций и содействие прогрессу в этой области.
На выставке также будут продемонстрированы проекты партнеров и новейшие разработки цифровых компаний.
Саммит охватит спектр следующих вопросов:
- будущее ИИ и кибербезопасности;
- ИИ для принятия решений на основе данных;
- оптимизация технологий G-Cloud;
- создание отечественного ИИ;
- регулирование ИИ.