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Общество

В Бишкеке пройдет саммит тюркоязычных стран по искусственному интеллекту

В Бишкеке с 9 по 10 июня пройдет саммит тюркоязычных стран по искусственному интеллекту. Об этом сообщает Министерство цифрового развития.

Мероприятие проводится в рамках реализации плана действий по итогам участия президента Садыра Жапарова в 10-м саммите глав государств Организации Тюркских государств в Астане.

Саммит будет включать в себя сочетание основных выступлений, дискуссионных групп и мотивационных переговоров, что позволит создать открытую площадку для обсуждения актуальных вопросов в области искусственного интеллекта, обмена передовым опытом и разработки стратегий сотрудничества среди участников, направленных на стимулирование инноваций и содействие прогрессу в этой области.

На выставке также будут продемонстрированы проекты партнеров и новейшие разработки цифровых компаний.

Саммит охватит спектр следующих вопросов:

  • будущее ИИ и кибербезопасности;
  • ИИ для принятия решений на основе данных;
  • оптимизация технологий G-Cloud;
  • создание отечественного ИИ;
  • регулирование ИИ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295838/
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