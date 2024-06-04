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Общество

Операторам связи обрезали провода. Мэрия обещает все уложить под землю

В Ассоциации операторов связи прошла очередная встреча главного инженера муниципального предприятия «Бишкекглавархитектура» Махабат Шамбетовой с представителями интернет-провайдеров столицы. Об этом 24.kg сообщили в мэрии Бишкека.

Во время совещания обсудили вопрос переустройства воздушных оптоволоконных линий провайдеров в подземные каналы Бишкекской городской телефонной сети ОАО «Кыргызтелеком».

Сейчас мэрией Бишкека проводятся технические работы по планированию строительства вводов в дома и строительству телефонной канализации.

Со стороны соответствующих служб направлены уведомления представителям интернет-провайдеров о необходимости демонтажа воздушных линий.

мэрия Бишкека

На время технических работ и переукладки этих линий интернет-провайдеры будут временно функционировать в существующем виде.

Ранее в Ассоциации оператором связи сообщили, что предприятие «Бишкексвет» срезает кабели интернет-провайдеров на столбах вдоль капитально ремонтируемых улиц Байтика Баатыра и Ахунбаева. Из-за этого возникли сбои в подаче интернета жителям микрорайонов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295808/
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