Операторам связи обрезали провода. Мэрия обещает все уложить под землю

В Ассоциации операторов связи прошла очередная встреча главного инженера муниципального предприятия «Бишкекглавархитектура» Махабат Шамбетовой с представителями интернет-провайдеров столицы. Об этом 24.kg сообщили в мэрии Бишкека.

Во время совещания обсудили вопрос переустройства воздушных оптоволоконных линий провайдеров в подземные каналы Бишкекской городской телефонной сети ОАО «Кыргызтелеком».

Сейчас мэрией Бишкека проводятся технические работы по планированию строительства вводов в дома и строительству телефонной канализации.

Со стороны соответствующих служб направлены уведомления представителям интернет-провайдеров о необходимости демонтажа воздушных линий. мэрия Бишкека

На время технических работ и переукладки этих линий интернет-провайдеры будут временно функционировать в существующем виде.

Ранее в Ассоциации оператором связи сообщили, что предприятие «Бишкексвет» срезает кабели интернет-провайдеров на столбах вдоль капитально ремонтируемых улиц Байтика Баатыра и Ахунбаева. Из-за этого возникли сбои в подаче интернета жителям микрорайонов.