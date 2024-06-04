Сбой в системе Соцфонда. Не определяется статус застрахованности льготников

Из-за сбоя в системе Социального фонда гражданам, госпитализирующимся на льготных условиях, необходимо предоставить справку с места работы о заработной плате с указанием отчислений в Соцфонд и ФОМС. Об этом сообщила пресс-служба Фонда ОМС.

По ее данным, из-за сбоя затрудняется определение статуса застрахованности работающих граждан для получения медицинских услуг на льготных условиях при обращении в организации здравоохранения.

Информационная система Социального фонда администрирует и управляет данными по отчислениям и платежам страховых взносов работающих граждан в Кыргызстане.

В фонде напомнили, что отчисление работодателем на ОМС (обязательное медицинское страхование) дает работникам право на статус «застрахованности» и получение медицинских услуг в государственных организациях здравоохранения на льготных условиях.

«Фонд ОМС и Соцфонд активно работают над устранением возникших неудобства и просим граждан отнестись к ситуации с пониманием», — добавили в организации.

Требование о предоставлении справки не затрагивает детей, в том числе учащихся школ до 18 лет, студентов до 21 года (очного факультета), пенсионеров, лиц, получающих социальные пособия, граждан, обладающих полисом ОМС.

Экстренная медицинская помощь оказывается всем гражданам, независимо от наличия страховки до момента стабилизации состояния. После перевода из реанимации в отделение, пациент вносит сооплату в зависимости от наличия страховки.

При возникновении вопросов можно обращаться на бесплатную круглосуточную горячую линию 113 ФОМС.