В Бишкеке 5 июня небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +28 градусов. День увеличился до 15 часов 13 минут.

Отключение света, газа, воды

9.30-17.00 — 7-й микрорайон, 9;

8.00-17.00 — улицы Горького, 7 Апреля;

9.30-18.30 — жилмассив «Учкун-2», 7;

9.30-14.30 — микрорайон «Аламедин», 1-4;

9.30-18.00 — улица Октябрьская;

9.00-17.00 — улица Сыдыкова, 258, улицы Московская, 194, Тираспольская, Алыкулова, село Озерное (улицы Лесхозная, Аульская, Зеленая, Молодежная, Фрунзе, Школьная, Спутника, Новая, Центральная, Заводская, Ершебулова, Пруд, Шоссейная, Балыкчи, Ташкентская), жилмассив «Салкын» (улицы Восточная, Бирдик, Алга), село Мраморное (улица Акчи), жилмассив «Тендик» (улица Тендик), село Рассвет (улица Лесхоз);

9.00-18.00 — жилмассив «Жениш» (улица Улан), отрезки улиц Киевской, Панфилова, проспект Чуй, 122, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Ак-Доолот, Каркыра, Чолпон);

9.00-12.00 — отрезки улиц Серегина, Набережной, Дорожной, Базар-Курганской, Бурулдайской, Кеминской, Талды-Суйской, Темировской, Джалал-Абадской, Бурдинской.

У кого намечается той

Максат Алымбеков

Родился 5 июня 1984 года. Депутат Бишкекского горкенеша.

Памятные даты

День охраны окружающей среды Кыргызской Республики

Фото 24.kg. Смог над Бишкеком

День установлен в 1999 году в целях пропаганды охраны окружающей среды и усиления значимости экологической ориентации общества.

В этот же день отмечается Всемирный день окружающей среды, который установлен 15 декабря 1972 года по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы «обратить внимание общественности на необходимость сохранять и улучшать окружающую среду».

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Леонид Деймант

Родился 5 июня 1913 года в Ташкенте.

С 1938-го член Союза художников СССР. В 1940-е написал десятки портретов передовых колхозников, пейзажные этюды. Вел педагогическую работу во Фрунзенском художественном училище.

Леонид Деймант работал в основном в жанре тематической картины, причем без этюдного материала, по воображению.

Фото open.kg. Картина Кубанычбека Аманкожоева

С именем Леонида Дейманта связаны важные этапы развития кыргызского искусства. Он был в числе участников Первой декады кыргызского искусства и литературы в Москве, которая состоялась в 1939-м, участвовал в последующих декадах. В 1952-1954 годах принимал участие в оформлении Кыргызского театра оперы и балета: роспись потолка — это и его труд.

Родился ученый Дурбелен Мамбетов

Родился 5 июня 1931 года.

Дурбелен Мамбетов участвовал в написании 60 работ, в том числе двух монографий, учебных пособий для вузов. Эти работы получили высокую оценку в научных кругах страны и за рубежом.

Его научная деятельность посвящена физике твердого тела, механизму разрушения адгезионной связи твердых тел. Основное внимание уделялось разработке нового направления — исследованию электрических явлений при нарушении адгезионной связи и разрушения твердых тел.

Основное его внимание было сосредоточено на изучении электрических разрядов в различных физико-химических процессах. Им впервые обнаружено ранее неизвестное свойство минерала мирабилита — самопроизвольная эмиссия электронов, получившее название «эффект Мамбетова».

Умер в июле 1970 года.

Куда сходить

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