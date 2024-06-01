04:06
USD 87.70
EUR 95.02
RUB 0.97
Общество

В Дели +53 градуса по Цельсию, десятки человек погибли

Индия переживает ужасную жару. Температура в нескольких городах превышает 45 градусов по Цельсию, десятки людей умерли от теплового удара. Об этом пишет BBC. 

29 мая в Дели зарегистрировали рекордную температуру в 52,9 градуса по Цельсию. Птицы и дикие обезьяны в городе падают в обморок от жары.

В некоторых регионах Индии временно прекратили занятия в школах. Улицы опустели, многие магазины закрылись: люди стараются реже выходить на улицу.

Экстремальная погода унесла жизни уже как минимум 50 человек по всей стране. Точнее сказать сложно: общих цифр смертей от жары по всему государству Индия не публикует.

Параллельно в стране проходят всенародные выборы. И от жары погибают в том числе те, кто задействован в их организации. Выборы тянутся шесть недель, проходят в семь этапов. Многие сотрудники избирательных комиссий обязаны стоять на посту весь день, часто — под открытым небом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295607/
просмотров: 851
Версия для печати
Материалы по теме
Вузы Кыргызстана улучшают инфраструктуру за счет иностранных студентов — депутат
Двое граждан Индии утонули в озере Иссык-Куль. В УВД рассказали подробности
Двое граждан Индии утонули в озере Иссык-Куль
Ценить жизнь и помогать другим. Кыргызстанцы о работе в гуманитарной организации
Индийские врачи провели аутотрансплантацию печени женщине из Кыргызстана
Феномен Эль-Ниньо. Климатологи предсказывают рекордную жару в 2024 году
Судан, Индия, Армения... Урмат Кушчубеков о жизни и работе «на чемоданах»
Смерть кыргызстанки в Индии. Супруг погибшей рассказал подробности
МИД КР: Тело кыргызстанки репатриировано на родину из Индии
Туристка из Кыргызстана найдена повешенной в отеле города Ришикеша в Индии
Популярные новости
Сколько в&nbsp;Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о&nbsp;рождении и&nbsp;смерти Сколько в Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о рождении и смерти
Чего ждать кыргызстанцам от&nbsp;июня. Синоптики о&nbsp;погоде первого летнего месяца Чего ждать кыргызстанцам от июня. Синоптики о погоде первого летнего месяца
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане из-за ожидаемых дождей могут сойти сели Штормовое предупреждение. В Кыргызстане из-за ожидаемых дождей могут сойти сели
В&nbsp;Бишкеке жара и&nbsp;никаких дождей. Прогноз на&nbsp;30&nbsp;мая&nbsp;&mdash; 2&nbsp;июня В Бишкеке жара и никаких дождей. Прогноз на 30 мая — 2 июня
Бизнес
Обязательная регистрация мобильных телефонов на&nbsp;территории Кыргызской Республики Обязательная регистрация мобильных телефонов на территории Кыргызской Республики
Ректор КРСУ Денис Фомин-Нилов: Инвестируйте в&nbsp;свой интеллект&nbsp;&mdash; это выгодно Ректор КРСУ Денис Фомин-Нилов: Инвестируйте в свой интеллект — это выгодно
&laquo;Керемет Банк&raquo;&nbsp;&mdash; первый участник GovFintech-платформы &laquo;Ишкер&raquo; от&nbsp;&laquo;MEGA&amp;РСК Банк&raquo; «Керемет Банк» — первый участник GovFintech-платформы «Ишкер» от «MEGA&РСК Банк»
VoLTE от&nbsp;MEGA: кристально чистый звук при высокой скорости интернета бесплатно VoLTE от MEGA: кристально чистый звук при высокой скорости интернета бесплатно
2 июня, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
1 июня, суббота
23:46
Представлен один из самых мощных планшетов в мире — iQOO Pad 2 Pro
23:28
В Дели +53 градуса по Цельсию, десятки человек погибли
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
22:49
Страны G7 и ЕС ужесточат меры против банков, помогающих РФ обходить санкции
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 июня: без осадков