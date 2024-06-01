В Дели +53 градуса по Цельсию, десятки человек погибли

Индия переживает ужасную жару. Температура в нескольких городах превышает 45 градусов по Цельсию, десятки людей умерли от теплового удара. Об этом пишет BBC.

29 мая в Дели зарегистрировали рекордную температуру в 52,9 градуса по Цельсию. Птицы и дикие обезьяны в городе падают в обморок от жары.

В некоторых регионах Индии временно прекратили занятия в школах. Улицы опустели, многие магазины закрылись: люди стараются реже выходить на улицу.

Экстремальная погода унесла жизни уже как минимум 50 человек по всей стране. Точнее сказать сложно: общих цифр смертей от жары по всему государству Индия не публикует.

Параллельно в стране проходят всенародные выборы. И от жары погибают в том числе те, кто задействован в их организации. Выборы тянутся шесть недель, проходят в семь этапов. Многие сотрудники избирательных комиссий обязаны стоять на посту весь день, часто — под открытым небом.