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Общество

В Бишкеке открылся IV Международный детский фестиваль «Наристе-2024»

В Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова открыли IV Международный детский фольклорный фестиваль «Наристе-2024». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В мероприятии принял участие мэр столицы Айбек Джунушалиев. Состоялись парад-дефиле стран — участниц фестиваля «Наристе-2024» и выступление с яркими номерами.

На одной сцене собрались представители из Южной Кореи, Турции, Монголии, Сербии, Казахстана, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Калмыкии, победители первых и вторых открытых Бишкекских Дельфийских игр из семи областей Кыргызстана.

В рамках фестиваля состоится II Бишкекский форум культур с участием представителей Национальных дельфийских комитетов, Азиатско-Тихоокеанского сектора CIOFF — Международного совета организации фольклорных фестивалей и традиционного искусства, Ассоциации Марокканских фестивалей, входящих в состав международных организаций в сфере культуры, профессионального и традиционного искусства.

Основной задачей Международного детского фольклорного фестиваля «Наристе» являются сохранение и развитие традиционной народной культуры КР, а также знакомство с народным творчеством других государств.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295601/
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