Иссык-Кульский избирательный округ. Все претенденты на мандат депутата ЖК

В Иссык-Кульском одномандатном избирательном округе 30 июня пройдут досрочные выборы депутата Жогорку Кенеша.

Место стало вакантным после того, как Максатбек Сарбагышев сдал мандат депутата Жогорку Кенеша.

ЦИК прекратил прием документов на вакантное место. Пока среди претендентов 20 человек. Их число может уменьшиться. Прежде чем получить официальный статус кандидата, желающим бороться за мандат необходимо выполнить различные требования избирательного законодательства.

24.kg знакомит с теми, кто решился участвовать в депутатской гонке.

1 Атабек Мазымканов Атабек Мазымканов

Фото с сайта ЦИК. Атабек Мазымканов

Работает механиком в МП «Иштерман». По образованию ветеринар. Дважды возглавлял ветеринарную службу Каракола.

2 Бактыбек Момбеков Бактыбек Момбеков

Фото с сайта ЦИК. Бактыбек Момбеков

Временно не работает. Известно, что был главой Семеновского айыл окмоту.

3 Джакшылык Мукамбетов Джакшылык Мукамбетов

Фото с сайта ЦИК. Джакшылык Мукамбетов

Генеральный директор ОсОО «Климат КГ». Баллотировался на парламентских выборах 2021 года от партии «Социал-демократы».

4 Данир Иманалиев Данир Иманалиев

На сайте ЦИК указано, что он работал акимом Ноокатского района Ошской области. До этого возглавлял Иссык-Кульский район, а еще ранее — Кара-Ойский айыл окмоту.

Был советником главы ЦИК.

Участвовал в парламентских выборах-2020. Сначала он был в списке от партии «Мекеним Кыргызстан», которую связывали с экс-таможенником Райымбеком Матраимовым, потом перешел в ряды «Биримдика», которую связывали с действующим на тот момент президентом Сооронбаем Жээнбековым.

5 Султан Тентимишев Султан Тентимишев

Фото с сайта ЦИК. Султан Тентимишев

Работал главой айылного аймака села Орукту Иссык-Кульского района

6 Сулайман Турсунакунов Сулайман Турсунакунов

Фото с сайта ЦИК. Сулайман Турсунакунов

Менеджер центра «Орхус». На парламентских выборах в 2021 году был секретарем Иссык-Кульской ТИК.

7 Аманат Тукунов Аманат Тукунов

Фото с сайта ЦИК. Аманат Тукунов

На сайте ЦИК указано, что является заместителем мэра Балыкчи.

8 Айжигит Тыналиев Айжигит Тыналиев

Фото с сайта ЦИК. Айжигит Тыналиев

Начальник службы эксплуатации филиала «Иссык-Кульское пароходство» Государственного предприятия «Кыргызкомур», был депутатом горкенеша Балыкчи.

9 Кубанычбек Кадыров Кубанычбек Кадыров

Фото с сайта ЦИК. Кубанычбек Кадыров

Временно не работает, экс-депутат Жогорку Кенеша. Проходит обвиняемым по так называемому Кемпир-абадскому делу.

В 2009 году эмигрировал в Швецию, где просил статуса беженца. Тогда правоохранительные органы обвиняли его в организации массовых беспорядков в Балыкчи, призывах к насильственному захвату власти, попытках воспрепятствовать работе избирательных комиссий и совершению насильственных действий в отношении представителей власти. Так как на тот момент он был депутатом, привлечь к уголовной ответственности его не смогли.

В 2010 году вернулся и стал заместителем главы МВД. В марте 2016 года его задержали по обвинению в попытке «насильственного захвата власти». 7 июня 2018 года Верховный суд вынес окончательное решение, по которому его осудили на 12 лет. Досрочно освобожден в феврале 2019-го.

В 2020 году баллотировался на выборах президента Кыргызстана.

10 Темирболот Усенгазиев Темирболот Усенгазиев

Фото с сайта ЦИК. Темирболот Усенгазиев

Индивидуальный предприниматель. Другой информации о нем нет.

11 Самат Асипов Самат Асипов

Фото с сайта ЦИК. Самат Асипов

Тележурналист, работал на «Пятом канале», НТРК.

12 Мухтар Сартманов Мухтар Сартманов

Фото с сайта ЦИК. Мухтар Сартманов

На сайте ЦИК указано, что он предприниматель, советник мэра Бишкека.

В 2021 году участвовал в выборах в столичный горкенеш от партии НДПК. Тогда его представляли как «владельца сети популярных кафе и ресторанов и основателя дизайн-студии, которая не раз становилась победителем конкурсов по изменению облика столицы».

13 Улукбек Белек уулу Улукбек Белек уулу

Фото с сайта ЦИК. Улукбек Белек уулу

Исполнительный директор ОсОО Инвестиционной компании «Шелковый путь», был заместителем генерального директора государственного предприятия «Кыргызкомур».

14 Бактыбек Турусбеков Бактыбек Турусбеков

Фото с сайта ЦИК. Бактыбек Турусбеков

На сайте ЦИК указано, что он является членом совета директоров ОАО «Кумтор Голд Компани». Был депутатом Жогорку Кенеша шестого созыва (фракция «Бир Бол»).

15 Эламан Мамытов Эламан Мамытов

Фото с сайта ЦИК. Эламан Мамытов

Временно не работает.

16 Эртай Искаков Эртай Искаков

Временно не работает. В открытых источниках отмечается, что высшее образование по специальности «архитектор» получил в Кыргызском государственном университете строительства, транспорта и архитектуры.

С декабря 2022 года является председателем Общественного объединения «ЗаЯпошки».

В 2023 году участвовал в повторных выборах по Ленинскому округу. Во время кампании его задержали за участие в митинге жителей села Селекционного, которые перекрывали Южную магистраль из-за отсутствия питьевой воды. В апреле 2024-го Чуйский областной суд оправдал жителей села Селекционного Бакыта Балбаева и Бактыбека Бекболотова и активиста Эртая Искакова.

17 Руслан Есенгулов Руслан Есенгулов

Фото с сайта ЦИК. Руслан Есенгулов

Он указал, что временно не работает.

Ранее был вице-мэром Чолпон-Аты, главой айыл окмоту Кумбельского айыльного аймака

18 Мирлан Маратов Мирлан Маратов

Фото с сайта ЦИК. Мирлан Маратов

Временно не работает. Экс-мэр Чолпон-Аты.

Его имя всплывало в октябре 2023 года, когда он отрекся от воровских идей. Тогда же сообщалось, что Мирлан Маратов ранее привлекался к уголовной ответственности и тесно связан с криминальными авторитетами.

19 Алмаз Байгазиев Алмаз Байгазиев

Фото с сайта ЦИК. Алмаз Байгазиев

Временно не работает. Был заместителем акима Иссык-Кульского района, вице-мэром Чолпон-Аты.

20 Малик Мамбетов

Фото с сайта ЦИК. Малик Мамбетов

Пенсионер. Возглавлял Иссык-Кульский районный Центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Заслуженный врач КР.