С казахстанских перевозчиков сняли все ограничения на полеты в страны ЕС. Об этом сообщила Orda.kz.

Такое решение принял комитет по безопасности полетов Европейской комиссии, куда входят представители авиационных властей 27 стран.

«Эксперты ЕС отмечают существенные улучшения в вопросе эффективного функционирования системы сертификации, контроля и надзора в области летной эксплуатации, поддержания летной годности, подготовки и лицензирования авиационного персонала», — сообщает комиссия.

Отметим, что авиакомпании Кыргызстана пока не удается вывести из черного списка, хотя переговоры об этом постоянно ведутся.