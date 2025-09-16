Выхода из черного списка Евросоюза Кыргызстан ждет в мае 2026 года

Кабинет министров инициирует поправки в Воздушный кодекс Кыргызстана. Цель — приведение документа в соответствие с международными стандартами, выполняя рекомендации экспертов Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Об этом на заседании парламентского комитета по бюджету и фискальной политике сообщил заместитель директора Агентства гражданской авиации Канат Тологонов.

По его словам, КР в 2023-2024 годах успешно прошла аудиты ИКАО.

«Мы находимся на последнем этапе выхода из черного списка Евросоюза. В октябре делегация агентства едет в Брюссель на встречу с представителями Еврокомиссии, где будут представлена информация о всех наших реформах и принятых мерах», — сказал он.

В декабре Еврокомиссия проведет в КР финальный аудит, по результатам которого в мае 2026 года будет принято решение по выводу Кыргызстана из черного списка Евросоюза, добавил Канат Тологонов.