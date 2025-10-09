11:47
Общество

Выход из черного списка ЕС: авиация Кыргызстана ждет решения в 2026 году

«В декабре будет последний аудит, а в середине 2026 года ожидается крупное совещание в Европе, где и будет приниматься решение по этому вопросу», — заявил генеральный директор авиакомпании «Асман Эйрлайнс» Жолдошбек Айдаралиев, комментируя перспективы выхода кыргызской гражданской авиации из черного списка Евросоюза.

24.kg
Фото 24.kg. Жолдошбек Айдаралиев
«После выхода из него мы сможем напрямую летать в европейские страны. До 2006-го с наших аэропортов осуществлялись вылеты в Германию — Гамбург», — отметил он.

Жолдошбек Айдаралиев рассказал, что с начала 2025 года в республике обслужили более 500 тысяч пассажиров и около 11 тысяч рейсов.

«На сегодня благодаря покупке третьего самолета мы можем полностью обеспечивать все внутренние рейсы, с ноября планируем увеличить частоту некоторых внутренних направлений. Также готовимся открыть рейсы Бишкек — Алматы — Бишкек, Ош — Алматы — Ош из некоторых наших крупных городов в Ташкент. А зимой откроем сезонный рейс из Алматы в Каракол», — сообщил он.

Гендиректор «Асман Эйрлайнс» рассказал о востребованности молодых специалистов, окончивших авиационный институт: «Мы полностью набрали экипаж на все три самолета. Также работают иностранные инструкторы, которые вводят в строй наших выпускников».

Жолдошбек Айдаралиев признался, что недостаток кадров все же есть, но вопрос постепенно решается.

На вопрос о рентабельности внутренних рейсов он ответил, что их возобновление является стратегией государства. В перспективе есть надежды на туризм, благодаря которому региональные направления смогут приносить прибыль.

24.kg
Фото 24.kg. Манасбек Самидинов
Председатель правления ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Манасбек Самидинов рассказал о ремонте международного аэропорта «Манас»: «Его построили в 1974-м и с тех пор масштабной модернизации не проводили. В этом году мы начали масштабную реконструкцию аэровокзального комплекса и взлетно-посадочной полосы. Мы увеличиваем площадь аэровокзала на 18 тысяч квадратных метров. Что касается взлетно-посадочной полосы, сейчас снимаем верхний слой асфальта и укладываем новый, также установим светосигнальные огни третьей категории. Благодаря этому решится вопрос о посадке и взлете во время тумана».

Что касается открытия новых направлений, он заверил, что ведутся переговоры по возобновлению рейсов в Беларусь и Грузию, планируется запуск по туристическим маршрутам во Вьетнам и Таиланд.

«У нас по стране открываются новые международные аэропорты, и благодаря им мы тоже должны расширять географию полетов», — заключил Манасбек Самидинов.
