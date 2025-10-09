Выход из черного списка ЕС: авиация Кыргызстана ждет решения в 2026 году

«В декабре будет последний аудит, а в середине 2026 года ожидается крупное совещание в Европе, где и будет приниматься решение по этому вопросу», — заявил генеральный директор авиакомпании «Асман Эйрлайнс» Жолдошбек Айдаралиев, комментируя перспективы выхода кыргызской гражданской авиации из черного списка Евросоюза.

Фото 24.kg. Жолдошбек Айдаралиев

Жолдошбек Айдаралиев рассказал, что с начала 2025 года в республике обслужили более 500 тысяч пассажиров и около 11 тысяч рейсов.

«На сегодня благодаря покупке третьего самолета мы можем полностью обеспечивать все внутренние рейсы, с ноября планируем увеличить частоту некоторых внутренних направлений. Также готовимся открыть рейсы Бишкек — Алматы — Бишкек, Ош — Алматы — Ош из некоторых наших крупных городов в Ташкент. А зимой откроем сезонный рейс из Алматы в Каракол», — сообщил он.

Гендиректор «Асман Эйрлайнс» рассказал о востребованности молодых специалистов, окончивших авиационный институт: «Мы полностью набрали экипаж на все три самолета. Также работают иностранные инструкторы, которые вводят в строй наших выпускников».

Жолдошбек Айдаралиев признался, что недостаток кадров все же есть, но вопрос постепенно решается.

На вопрос о рентабельности внутренних рейсов он ответил, что их возобновление является стратегией государства. В перспективе есть надежды на туризм, благодаря которому региональные направления смогут приносить прибыль.

Фото 24.kg. Манасбек Самидинов

Что касается открытия новых направлений, он заверил, что ведутся переговоры по возобновлению рейсов в Беларусь и Грузию, планируется запуск по туристическим маршрутам во Вьетнам и Таиланд.

«У нас по стране открываются новые международные аэропорты, и благодаря им мы тоже должны расширять географию полетов», — заключил Манасбек Самидинов.