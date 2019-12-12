Кыргызстан надеется вывести авиакомпании из черного списка ЕС в 2020 году

«У нас есть шанс вывести авиакомпании Кыргызстана из черного списка Европейского союза в 2020 году», — заявил сегодня на пресс-конференции заведующий отделом поддержания летной годности Агентства гражданской авиации Алмаз Биймурзаев.

По его словам, сейчас в этом направлении ведутся работы. Но процесс достаточно сложный. Агентство гражданской авиации ведет подготовку персонала, заключены соглашения по подготовке инспекторского состава с ИКАО и EASA (European Union Aviation Safety Agency).

«Чтобы выйти из черного списка Евросоюза, мы сделали заявку в ИКАО в прошлом году о проведении миссии валидации. В апреле 2019 года ИКАО провели миссию валидации, результаты которой были отправлены в EASA. Эта организация составила перечень из 29 вопросов в августе, мы ответы им отправили. Недавно мы получили еще 12 уточняющих вопросов. К Новому Году мы отправим ответы на эти вопросы и будем ждать ответ от EASA. Они должны будут принять решение о выходе наших компаний из черного списка Евросоюза. Я далек от популизма, нужно смотреть на вещи реально. Мы близки к тому, чтобы выйти из этого списка», — подчеркнул Алмаз Биймурзаев.