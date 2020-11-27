Вывод авиакомпаний КР из черного списка Евросоюза. Результатов пока нет

Говорить о выводе авиакомпаний КР из черного списка Евросоюза еще рано, тем более в условиях пандемии коронавируса. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Агентства гражданской авиации Сталбек Шаршеев.

По его словам, вчера состоялась видеоконференция с Европейским агентством по безопасности полетов (EASA).

«Мы обсуждали приезд экспертов в Кыргызстан. О сроках говорить еще рано. Мы должны подготовить обновленный список второго пакета документов, это займет определенное время. Затем направим их для изучения экспертов, они дадут свою оценку. Только после этого аудиторская группа должна приехать в КР и проверить все объекты на месте. Потом они напишут окончательный отчет и вынесут окончательное решение. Но пока визит экспертов прогнозировать трудно», — сказал Сталбек Шаршеев.