В Кыргызстане проведут операции по пересадке печени с участием турецких врачей

В Кыргызстане готовятся к проведению операций по пересадке печени с участием турецких специалистов. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, накануне министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев посетил турецкий университет «Инону» в Малатье, где принял участие в одной из операций по пересадке печени.

Он провел переговоры с турецкой стороной о проведении операций по пересадке печени в Кыргызстане.

«Ожидается приезд бригады турецких врачей, включающей анестезиолога-реаниматолога, двух хирургов и медсестру. Две бригады местных специалистов, прошедших обучение по пересадке печени в Турции, также готовы к проведению операций», — сообщили в ведомстве.

Шесть пациентов и их доноры уже прошли предварительную подготовку. Операции по пересадке печени планируется провести на базе Бишкекской государственной больницы кыргызско-турецкой дружбы.

«Подготовительные работы для пересадки печени в Кыргызстане завершились. Необходимое оборудование для проведения операций имеется, недостающие оборудование турецкие врачи привезут с собой. Операции запланированы на 4-5 июня», — отметил Алымкадыр Бейшеналиев.