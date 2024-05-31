15:00
USD 87.70
EUR 94.85
RUB 0.98
Общество

В Кыргызстане проведут операции по пересадке печени с участием турецких врачей

В Кыргызстане готовятся к проведению операций по пересадке печени с участием турецких специалистов. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, накануне министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев посетил турецкий университет «Инону» в Малатье, где принял участие в одной из операций по пересадке печени.

Он провел переговоры с турецкой стороной о проведении операций по пересадке печени в Кыргызстане.

«Ожидается приезд бригады турецких врачей, включающей анестезиолога-реаниматолога, двух хирургов и медсестру. Две бригады местных специалистов, прошедших обучение по пересадке печени в Турции, также готовы к проведению операций», — сообщили в ведомстве.

Шесть пациентов и их доноры уже прошли предварительную подготовку. Операции по пересадке печени планируется провести на базе Бишкекской государственной больницы кыргызско-турецкой дружбы.

«Подготовительные работы для пересадки печени в Кыргызстане завершились. Необходимое оборудование для проведения операций имеется, недостающие оборудование турецкие врачи привезут с собой. Операции запланированы на 4-5 июня», — отметил Алымкадыр Бейшеналиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295490/
просмотров: 398
Версия для печати
Материалы по теме
Пересадка почки вместо диализа. Минздрав подсчитал возможную экономию
В Кыргызстане проживает почти тысяча человек с пересаженными органами
До конца мая планируют сделать операции по пересадке печени в медклинике ОшГУ
Торговля органами. ГКНБ пресек деятельность транснациональной группы
На базе ОшГУ будут проводить операции по пересадке печени
Индийские врачи провели аутотрансплантацию печени женщине из Кыргызстана
В очереди на бесплатную пересадку почки стоит около 200 кыргызстанцев
Турция готова помочь Кыргызстану в создании центра по трансплантации печени
Бригада медиков НЦОМиД осваивает технологию пересадки костного мозга в Турции
Еще одну бесплатную операцию по пересадке почки проведут в Кыргызстане
Популярные новости
Повышение пенсий. Как правильно посчитать, насколько она у&nbsp;вас увеличится Повышение пенсий. Как правильно посчитать, насколько она у вас увеличится
Сколько в&nbsp;Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о&nbsp;рождении и&nbsp;смерти Сколько в Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о рождении и смерти
Накопительная пенсия. Оставить на&nbsp;старость или использовать досрочно? Накопительная пенсия. Оставить на старость или использовать досрочно?
В&nbsp;Бишкеке жара и&nbsp;никаких дождей. Прогноз на&nbsp;30&nbsp;мая&nbsp;&mdash; 2&nbsp;июня В Бишкеке жара и никаких дождей. Прогноз на 30 мая — 2 июня
Бизнес
Ректор КРСУ Денис Фомин-Нилов: Инвестируйте в&nbsp;свой интеллект&nbsp;&mdash; это выгодно Ректор КРСУ Денис Фомин-Нилов: Инвестируйте в свой интеллект — это выгодно
&laquo;Керемет Банк&raquo;&nbsp;&mdash; первый участник GovFintech-платформы &laquo;Ишкер&raquo; от&nbsp;&laquo;MEGA&amp;РСК Банк&raquo; «Керемет Банк» — первый участник GovFintech-платформы «Ишкер» от «MEGA&РСК Банк»
VoLTE от&nbsp;MEGA: кристально чистый звук при высокой скорости интернета бесплатно VoLTE от MEGA: кристально чистый звук при высокой скорости интернета бесплатно
С&nbsp;1&nbsp;июня начнут отключать газ неплательщикам С 1 июня начнут отключать газ неплательщикам
31 мая, пятница
14:25
Законно ли? На улице Абая в Бишкеке установили шлагбаум Законно ли? На улице Абая в Бишкеке установили шлагбаум...
14:00
Июнь-2024. Что изменится в жизни кыргызстанцев и каких событий стоит ждать
13:59
Абдурахман Муртазалиев продолжает судиться за мандат депутата Жогорку Кенеша
13:40
С 1 июня в Кыргызстане изменятся тарифы на отопление и горячую воду
13:25
Финансовые нарушения почти на 1 миллиард сомов выявили в бюджете города Ош