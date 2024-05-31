Афиша Бишкека на выходные: День защиты детей, несколько фестивалей и концертов

Выставки, ярмарки

1-2 июня. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

23 мая — 12 июня. Выставка Халиды Шимовой

Представлено около 40 новых живописных широкоформатных полотен, выполненных в техниках масляной живописи и живописи на шелке (тушь, акварель, акрил).



«Галерея М» в ЦУМ-2, 10.00-20.00.

Концерты, фестивали

1 июня. Мультимедийный концерт «Симфония аниме»

Вас ждет завораживающее музыкальное путешествие с полным погружением в мир культовых аниме — «Сейлор Мун», «Атака Титанов», «Наруто», «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке», «Тетрадь смерти», «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо» и другие в исполнении оркестра и солистов.

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

1 июня. Сolorfest

Вас ждут музыка, шоу-программа, творческие мастер-классы, море ярких красок, Free hugs, подарки и многое другое. Обязательный дресс-код — белая футболка.

ТЦ «Томми-Молл», 16.00.

1 июня. Фестиваль Сацуки Мацури

Сацуки Мацури — фестиваль культуры и дружбы кыргызского и японского народов. Гостей ждет много выступлений и представлений, связанных с японской культурой и боевыми искусствами, а также множество различных мастер классов. Программа Кыргызско-японский центр человеческого развития, 12.30-17.00.

1-2 июня. Asia Life Fest

Художники со всего мира создадут самый большой мурал в Центральной Азии. Вас ждут живой звук оркестров страны, любимые артисты — Мирбек Атабеков, Баястан, Тамга и многие другие, много танцев, активности для детей и взрослых, самая вкусная фудзона и другое.

ТРЦ Asia Mall, 17.00-22.00.

2 июня. Концерт The Music of Hans Zimmer

Tynda.music представит новую программу музыки великого кинокомпозитора Ханса Циммера в исполнении симфонического оркестра.

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 17.00, 20.00.

2 июня. Концерт Бека Борбиева

Заслуженный артист КР исполнит любимые всеми хиты.

Дворец спорта имени Кожомкула, 19.00.

2 июня. Выступление группы «sary» (Астана)

Группа «sary» — это молодая и амбициозная группа из Астаны, исполняющая собственные треки в жанре Q-Rock. Ребята известны своим хитом Qupia. На концерте прозвучат как уже известные песни, так и еще ожидающие своего выпуска треки.

Guinnesspub, 20.00.

Мастер-классы, лекции

1 июня. Художественные мастер-классы

12.00 — мастер-класс по акварельной живописи с Маргаритой Ханафеевой;

13.00 — мастер-класс по росписи по деревянному панно также проведет Маргарита Ханафеева;

15.00 — художественный мастер-класс проведет Зульфия Акимова.

«Галерея М» (ЦУМ).

Для детей

1-2 июня. Спектакль «Чистая вселенная»

Это история про любознательного мальчика по имени Айдар, который отправляется в увлекательное путешествие по бескрайним просторам вселенной. По пути он встречает новых друзей, учит их важности гигиены, прививая любовь к опрятности и порядку.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00.

1-2 июня. Сказка «Чиполлино»

Эта всем известная история о мальчике-луковке понравится не только детям, но и их родителям.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 15.00.

1 июня. Шоу-спектакль «Мечты, меняющие мир»

Яркое лазерное шоу, опыты с электричеством и невероятные научные эксперименты. Во время представления дети с родителями станут участниками волшебной лаборатории и смогут открыть формулу исполнения мечты прямо в зрительном зале.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 14.00.

1 июня. Мюзикл «Мальчик-звезда»

Мюзикл покорит вас игрой юных актеров, красочным оформлением и теплой, сказочной атмосферой. В нем откроется истинный смысл безусловной родительской любви.

ДК имени Ленина, 11.00.

1-3 июня. Спектакль «Чокчолой баатыр»

Сказка по мотивам одноименной пьесы кыргызского драматурга Каныбека Ажимудинова о подвигах сказочного персонажа кота Чокчолоя по защите домашних животных от хищников.

Чуйский областной театр музыкальной драмы и сатиры, 14.00.

1 июня. Шоу-концерт «Мультимелодии»

Ребят поздравит президентский камерный оркестр «Манас» совместно с аниматорами. Концерт познакомит детей с оркестром через любимых героев из мультфильмов.

Art Event, 12.00, 15.00.

1 июня. Выступление ансамбля «КүнАй»

Детский ансамбль при молодежном театре «Тунгуч» отпразднует пятилетие.

Дворец спорта имени Кожомкула, 16.00.

1 июня. Празднование Дня защиты детей

В программе мероприятия «Светлое будущее нации» более 50 мастер-классов и игр для детей.

Национальный центр детей и юношества «Сейтек», Дубовый парк, 9.30-13.00.

День детей в «Азии» — это событие, которое подарит радость и улыбки нашим маленьким друзьям. В программе конкурсы, квест, бесплатные раскраски на кассах и многое другое.

Магазины «Азия».

В рамках трехдневного фестиваля Asia Life Fest 1 июня пройдет Детский день с сафари-шоу и открытием гигантской раскраски, а также с музыкой из мультфильмов.

ТРЦ Asia Mall, 15.00, 18.00.

Насладитесь веселыми играми, конкурсами и интересными мастер-классами, приятными сюрпризами и подарками.

ТРЦ «ЦУМ» (возле фонтана), 17.00.

Вас ждут номера в исполнении танцевальных и музыкальных групп, подведение итогов конкурса рисунков, анимационная шоу-программа и бесплатное мороженое.

ДТЦ «Таш-Рабат», 13.00-16.00.

В первом отделении выступят лучшие детские коллективы города, второе откроют аниматоры. Вас ждут самая настоящая чарующая сказка Востока и ее главные герои — Аладдин, Жасмин, Джафар и Абу. Будут конкурсы, игры и детская дискотека.

Парк «Фламинго», 14.00, 19.00.

Увлекательная программа с KIDS Show Dance, аквагримом, сладостями, зонами творчества, конкурсами и призами.

ТРЦ «Дордой-Плаза», 17.00.

На шоу «Облачный цирк» вас ждут цирковые номера, фокусник, веселые интерактивы, мастер-классы и не только.

ТРЦ «Бишкек-Парк», 13.00.

2 июня. Сказка на подушках «Мечта»

«Бэби-театр» — это дополнительная сценическая площадка в Русском театре, на которой будут идти спектакли для зрителей от одного года до четырех лет. Представления проходят не на сцене, а в уютном зале с мягким ковром и подушками на полу. Спектакли здесь интерактивные, игровые, а это значит, что ребята смогут не только посмотреть сказку, но и стать ее полноценными участниками.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

2 июня. Спектакль «Ишенимдүү дос»

«Ишенимдүү дос» — история о собаке Акжолтое. Ее встречи с медведем, лисой, зайцем и вороной не стали столь желанными, как с человеком.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 12.30.

2 июня. Спектакль «Айболит и Бармалей»

Вместе с главными героями Таней и Ваней вы окажетесь в Африке, повстречаете Крокодила и Гориллу, акулу Каракулу и забавного злодея Бармалея. Ну а всех излечит-исцелит, всем поднимет настроение и развеселит весь зал, конечно же, добрый доктор Айболит.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00.