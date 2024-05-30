Представители МИД Кыргызстана и Пакистана обсудили вопросы безопасности граждан

В Бишкеке состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Кыргызстана Алмаза Имангазиева с делегацией МИД Пакистана во главе с дополнительным секретарем Мухаммадом Салимом. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

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Пакистанской стороне предоставили подробную информацию о произошедшем инциденте с участием иностранцев. Замминистра отметил, что компетентные органы республики своевременно приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности прибывших граждан, сейчас проводится комплексная работа по недопущению в будущем происшествий подобного рода.

Дополнительно на встрече обсудили вопросы пребывания граждан Пакистана в Кыргызстане и их обучения в вузах страны.

Наряду с этим достигнута договоренность в проведении консульских консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух государств для обсуждения имеющихся миграционных вопросов.

Напомним, стихийный протест против иностранцев начался вечером 17 мая в столице и завершился только утром 18 мая. За нападения на иностранных студентов и мигрантов милиция задержала несколько человек.