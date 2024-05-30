По всей стране не хватает рабочей силы. Садыр Жапаров обратился к кыргызстанцам

По всей стране не хватает рабочей силы. Об этом заявил президент Садыр Жапаров в Facebook.

По его словам, швейные цехи, строительные компании и другие предприятия, которые активно работали последние два года, начали приостанавливать свою деятельность.

«Поступают обращения о нехватке сотрудников в сфере обслуживания, и руководители фирм просят увеличить квоты для работников, приезжающих из-за границы. Поэтому пришлось обратиться с таким сообщением. Тем, кто не может найти работу, следует обратиться в Министерство труда, социального обеспечения и миграции», — отметил глава государства.

Фото из интернета . Публикация президента Садыра Жапарова

Зарплата, подчеркнул он, составляет от 20-30 тысяч сомов (в зависимости от квалификации и объема работы может быть и выше).

Садыр Жапаров добавил, что на все вопросы по поводу работы ответят соответствующие специалисты Министерства труда. Получить информацию по телефону можно в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (суббота и воскресенье — выходные).

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