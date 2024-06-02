Неделя-24. Все, что известно о повышении пенсий, и ремонт дорог в Бишкеке

Названы планируемые сроки окончания ремонта на двух центральных улицах Бишкека — Байтика Баатыра/Абдрахманова и Ахунбаева.

Улицу Ахунбаева отремонтируют в четыре этапа. Завершить работы планируют:

на отрезке от проспекта Чингиза Айтматова до улицы Токтоналиева — до 12 июня;

на втором отрезке — от улицы Токтоналиева до Малдыбаева — до 1 июля;

на третьем участке — от улицы Малдыбаева до Байтика Баатыра — до 26 июля;

на последнем участке — от улицы Байтика Баатыра до Жукеева-Пудовкина — до 15 августа.

Улицу Байтика Баатыра/Абдрахманова будут ремонтировать в восемь этапов. Завершить работы планируют:

на участках от улицы Токомбаева до Суеркулова и от улицы Суеркулова до Ахунбаева — до 27 июня;

на участке от улицы Ахунбаева до Медерова — до 5 июля;

на участке от улицы Медерова до Горького — до 22 июля;

участок от улицы Горького до Кулатова — до 1 августа;

участок от улицы Кулатова до Боконбаева — до 8 августа;

участок от улицы Боконбаева до проспекта Чуй — до 16 августа;

участок от проспекта Чуй до проспекта Жибек Жолу — до 28 августа.

Фото 24.kg. Ремонт улицы Ахунбаева закрыли на капитальный ремонт:

Байтика Баатыра (от Токомбаева до Ахунбаева);

Ахунбаева (от проспекта Чингиза Айтматова до Токтоналиева и от Шабдана Баатыра до Достоевского);

Манас айылы (от проспекта Чингиза Айтматова до Кырман);

Конорчок (от Ахунбаева до речки);

Матросова (от Кулатова до Толстого);

переулок Кокчетавский (от Щербакова до Тоголока Молдо);

Нарвская (от Профсоюзной до Бородина);

Февральская (от 8 Марта до Коллективной);

Керамическая (от Аул до мечети);

в 9-м микрорайоне, северная сторона жилых домов № 3б, 5б от Саманчина до Байтика Баатыра;

Исанова (от Ташкентской до проспекта Жибек Жолу);

бульвар Эркиндик (от проспекта Жибек Жолу до Абдумомунова).

В муниципалитете добавили, что 10 июня начнут работы на проспекте Чуй от проспекта Манаса до улицы Торекула Айтматова. На первом этапе отремонтируют участок от проспекта Манаса до улицы Панфилова.

Также планируется реабилитация еще трех основных трасс. В ближайшее время начнутся работы на улицах:

Горького от проспекта Манаса до 7 Апреля;

Юнусалиева от Сухэ-Батора до Горького;

проспект Жибек Жолу от Курманджан Датки до Тоголока Молдо.

В Бишкек 1 июня вернулась горячая вода. В этом году ее отключили 22 апреля.

Самое большое в городе общежитие для иностранных студентов стало одним из эпицентров беспорядков в ночь на 18 мая. Если основная толпа бесновалась на пересечении проспекта Чуй и улицы 7 Апреля, часть пошла громить здание чуть выше. Как

рассказал 24.kg директор общежития

Сажжат Ахмед, толпа ворвалась в здание с трех сторон.

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