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Общество

На водозаборе «Баш-Карасуу» бурят пять скважин для обеспечения Бишкека водой

Продолжаются работы по бурению скважин на водозаборе «Баш-Карасуу». Об этом сообщает Бишкекводоканал.

Отмечается, что бурятся пять скважин. Кроме того, проводится укладка водоводов, труб.

В муниципальном предприятии надеются, что этот объем обеспечит бесперебойную подачу питьевой воды в юго-западную часть города. 

Напомним, летом 2023 года в Бишкеке вводили ограничения на подачу питьевой воды и целые жилмассивы сидели без нее больше месяца. Такого в столице никогда не было. Жители села Селекционного даже выходили на митинги и перекрывали Южную магистраль.

Бывший вице-мэр города Жыргалбек Шамыралиев тогда объяснил, что в реках снизился уровень воды, а в Ала-Арче в конце мая ее вообще не было. «А если воды нет, то и подпитывающие водозабор «Орто-Алыш» бассейны тоже высыхают и снижается статический уровень водного горизонта», — сказал он.

Одним из способов решения проблемы с водой стала передача Бишкеку 4 гектаров земли возле водозабора «Баш-Карасуу» для бурения новых скважин.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295168/
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