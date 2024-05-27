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Общество

Кок-бору вошел в программу Всемирных игр кочевников

Кок-бору вошел в программу Всемирных игр кочевников. Об этом на заседании парламентского комитета по социальной политике сообщил заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политике Айбек Абдымомунов.

«Решение принято 20 мая. Всего игры пройдут по 20 видам спорта. В их числе алыш и белбоо», — отметил Айбек Абдымомунов.

Он добавил, что от Кыргызстана в Играх примут участие 280 спортсменов.

Напомним, с 8 по 14 сентября в Астане пройдут V Всемирные игры кочевников. Ожидается участие более чем 100 стран мира и около 4 тысяч участников. В 2014, 2016 и 2018 годах Всемирные игры прошли в Кыргызстане, в 2022-м — в Турции. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295117/
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