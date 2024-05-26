14:20
USD 87.96
EUR 95.21
RUB 0.97
Общество

Главную награду Каннского фестиваля получил фильм «Анора» Шона Бэйкера

Золотую пальмовую ветвь 77-го Каннского фестиваля получила картина «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера. Об этом сообщается на страницах фестиваля в соцсетях.

Вторую по значимости награду Каннского фестиваля — Гран-при — получил фильм «Все, что мы представляем как свет» постановщицы Паял Кападиа из Индии.

Приз за лучшую режиссуру получил Мигел Гомиш («Большое путешествие»), награду за лучший сценарий получила Корали Фаржеа («Субстанция»).

Лучшим актером признан Джесси Племонс («Виды доброты»). Награду за лучшую женскую роль разделила группа актрис, снявшихся в фильме «Эмилия Перес»: это Адриана Пас, Зои Салдана, Карлос Гаскон и Селена Гомес.

Приз жюри получил фильм «Эмилия Перес» Жака Одиара.

Спецпризом жюри за сценарий отмечен фильм «Семя священного инжира» режиссера Мохаммада Расулофа. Также картина Расулофа получила приз FIPRESCI — международной федерации кинопрессы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295039/
просмотров: 283
Версия для печати
Материалы по теме
В Лондоне покажут кыргызский фильм «Продается дом»
Кыргызский фильм «Горная трясогузка» выиграл главный приз кинофестиваля в Ницце
На площадке «Альтернатива Базарова» наградили кинодеятелей Кыргызстана
Кыргызский фильм «Рай под ногами матерей» получил Гран-при на фестивале в Москве
Фильм кыргызского режиссера покажут на кинофестивалях в Мадриде и Амстердаме
Кыргызский фильм вошел в шорт-лист фестиваля «Кинокавказ-2024»
Кыргызский фильм «Горная трясогузка» покажут на кинофестивале в Ницце
Фильмы из Кыргызстана участвуют в Московском международном кинофестивале
Фестиваль российского кино в городе Ош. Чем удивляли жителей южной столицы
Форум молодого кино «Умут»: связь культурных эпох и кинематографических традиций
Популярные новости
Понюхать и&nbsp;не&nbsp;умереть. Какие горные растения стоит обходить стороной Понюхать и не умереть. Какие горные растения стоит обходить стороной
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидаются заморозки, в&nbsp;горах снег Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидаются заморозки, в горах снег
Все схемы движения частных автобусов Isuzu в&nbsp;Бишкеке Все схемы движения частных автобусов Isuzu в Бишкеке
Как повысят пенсии в&nbsp;Кыргызстане, рассказали в&nbsp;Соцфонде Как повысят пенсии в Кыргызстане, рассказали в Соцфонде
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; газифицировал жилмассив &laquo;Токольдош&raquo; «Газпром Кыргызстан» газифицировал жилмассив «Токольдош»
Заложники ситуации. Как дольщики &laquo;Софит Строй&raquo; остались без квартир Заложники ситуации. Как дольщики «Софит Строй» остались без квартир
Получите чехол + стекло в&nbsp;подарок при покупке смартфонов O!Store Получите чехол + стекло в подарок при покупке смартфонов O!Store
MegaPay: новый уровень оплаты в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; MegaPay: новый уровень оплаты в аэропорту «Манас»
26 мая, воскресенье
14:00
Когда в Бишкек вернется солнце, рассказали синоптики. Прогноз на 27-29 мая Когда в Бишкек вернется солнце, рассказали синоптики. П...
13:33
Последний звонок. В Кыргызстане остановили 48 машин, перевозивших выпускников
13:00
Попал в аварию в первый же день — впечатления Вайла из Судана о Бишкеке
12:38
Главную награду Каннского фестиваля получил фильм «Анора» Шона Бэйкера
12:37
Проливные дожди. Режим чрезвычайной ситуации введен в Аксыйском районе