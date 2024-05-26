Главную награду Каннского фестиваля получил фильм «Анора» Шона Бэйкера

Золотую пальмовую ветвь 77-го Каннского фестиваля получила картина «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера. Об этом сообщается на страницах фестиваля в соцсетях.

Вторую по значимости награду Каннского фестиваля — Гран-при — получил фильм «Все, что мы представляем как свет» постановщицы Паял Кападиа из Индии.

Приз за лучшую режиссуру получил Мигел Гомиш («Большое путешествие»), награду за лучший сценарий получила Корали Фаржеа («Субстанция»).

Red Steps of the Closing Ceremony ✨ Montée des Marches de la Cérémonie de Clôture #Cannes2024#Cannes2024 #ClosingCeremony #RedSteps pic.twitter.com/0ozoYxDQG4 — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 25, 2024

Лучшим актером признан Джесси Племонс («Виды доброты»). Награду за лучшую женскую роль разделила группа актрис, снявшихся в фильме «Эмилия Перес»: это Адриана Пас, Зои Салдана, Карлос Гаскон и Селена Гомес.

Приз жюри получил фильм «Эмилия Перес» Жака Одиара.

Спецпризом жюри за сценарий отмечен фильм «Семя священного инжира» режиссера Мохаммада Расулофа. Также картина Расулофа получила приз FIPRESCI — международной федерации кинопрессы.