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Общество

В Кыргызстане с начала года выявили более 3 тысяч нарушений миграционного режима

По данным службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД, с начала года в сфере миграции зарегистрировано 3 тысячи 357 нарушений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, из них 2 тысячи 478 дел касались иностранных граждан, которые оштрафованы на 14,4 миллиона сомов, что на 2 миллиона сомов больше, чем в прошлом году. За нарушения миграционного законодательства через суд депортированы 22 иностранца.

В настоящее время в Кыргызстане временно проживают, работают и учатся около 120 тысяч иностранных граждан. Только за первые четыре месяца года в страну въехали 4 миллиона 657 тысяч 511 человек, покинули страну 4 миллиона 555 тысяч 599 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295028/
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